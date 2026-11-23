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O comentarista esportivo Turki Al-Ajmah gerou grande polêmica com declarações irônicas sobre o português Samu Costa, jogador do Al-Nassr, ao menosprezar o nível do atleta dentro de campo.

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Para ele, o que o jogador apresenta não corresponde às expectativas depositadas nele desde sua chegada ao time, em meio às críticas que o perseguem por não render o esperado com a camisa do Al-Nassr.

Os comentários de Al-Ajmah vieram após a derrota do Al-Nassr para o Al-Ahli por 3 a 1, no confronto disputado na noite de sexta-feira, pela Liga Saudita Roshn.

A vantagem de 1 a 0 conquistada pelo Al-Nassr no início da partida se transformou em uma derrota dolorosa depois que o Al-Ahli conseguiu virar o placar.

O Al-Nassr começou o jogo de forma perfeita, com o capitão português Cristiano Ronaldo abrindo o placar aos 14 minutos. No entanto, o próprio camisa 7 desperdiçou a chance de ampliar quatro minutos depois, ao perder um pênalti. Wenderson Galeno empatou para o Al-Ahli aos 46 minutos do primeiro tempo, e a equipe de Jeddah completou a reação na etapa final com gols de Ivan Toney, de pênalti, aos 71 minutos, e de Roger Ibañez, aos 75.

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Durante participação no canal "Thmanyah", Turki Al-Ajmah fez críticas irônicas ao nível de Samu Costa, citando suas atuações nas partidas: "Tem jogadores que eu, com este meu thobe (a túnica tradicional), faço o trabalho deles em campo. A bola chega nele, ele devolve e não faz mais nada, como o Costa no Al-Nassr. Me coloquem em campo com uma bola que eu mostro como passo e recebo igual a ele".

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As declarações de Al-Ajmah repercutiram bastante entre os torcedores do Al-Nassr e os espectadores do programa, sobretudo porque surgiram em um momento de crescentes questionamentos sobre o rendimento de alguns reforços estrangeiros. A derrota deixou o Al-Nassr estacionado nos 28 pontos, na terceira colocação, dois pontos atrás do líder Al-Hilal, enquanto o Al-Ahli subiu para o quarto lugar, com 24 pontos.

Al-Ahli faz o Al-Nassr reviver o pesadelo de 2015

A derrota do Al-Nassr para o Al-Ahli não foi apenas um tropeço na corrida pela Liga Saudita Roshn. Ela trouxe de volta à memória uma das noites mais duras da história do confronto entre as duas equipes, já que se repetiu o roteiro de queda vivido pelo Al-Nassr há mais de 11 anos.

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O time abriu o placar e viu seu astro Cristiano Ronaldo perder um pênalti, antes de o jogo virar de cabeça para baixo e a equipe sofrer mais uma derrota, com três gols do Al-Ahli.

O Al-Ahli venceu o clássico por 3 a 1, na sexta-feira, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada, conquistando uma vitória valiosa sobre o líder da competição e reafirmando sua capacidade de virar o jogo mesmo quando está atrás no placar.

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A derrota de sexta-feira tem um significado histórico especial: é apenas a segunda vez que o Al-Nassr abre o placar contra o Al-Ahli e acaba derrotado na era da liga profissional.

A primeira vez foi em 22 de março de 2015, quando as equipes se enfrentaram pela 20ª rodada da temporada 2014/15, em um duelo que segue vivo na memória dos torcedores dos dois clubes.

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Na ocasião, o Al-Nassr abriu 2 a 0 com dois gols de Mohammed Al-Sahlawi e parecia caminhar para uma vitória importante, mas o Al-Ahli se recusou a desistir e conseguiu uma virada dramática, vencendo a partida por 4 a 3.