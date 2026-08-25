O PSV não parece disposto a avançar, por enquanto, por Azzedine Ounahi. A imprensa espanhola informou nesta terça-feira que o clube de Eindhoven havia feito uma proposta oficial pelo meio-campista do Girona e que até liderava a corrida por sua contratação, mas, segundo Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, uma transferência neste momento não está em pauta.

Ounahi realmente esteve na lista do PSV no passado, confirma Kapteijns. A chegada de Kodai Sano e Sven Mijnans, porém, fez com que o meio-campo do clube de Eindhoven esteja, em princípio, preenchido. Com isso, neste momento parece não haver espaço para a chegada do meio-campista marroquino.

Isso vai na contramão da informação do Mundo Deportivo. O jornal espanhol informou mais cedo nesta terça-feira que o PSV havia feito uma proposta oficial por Ounahi. O valor dessa oferta, no entanto, não foi esclarecido. O certo seria que o PSV não estava disposto a pagar a cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.

Segundo o Mundo Deportivo, o PSV era inclusive o principal candidato para contratar Ounahi. O clube de Eindhoven já estaria em conversas com o Girona para concluir a transferência, e o diretor técnico Earnest Stewart queria acelerar o processo para se antecipar a outros clubes interessados.

Essa informação agora é, portanto, desmentida por Kapteijns. “Ounahi estava na lista em Eindhoven, mas agora isso não está mais em pauta”, escreveu o jornalista do De Telegraaf.

Ounahi também foi fortemente ligado ao Ajax nesta janela de transferências. Em Amsterdã, ele poderia se reencontrar com o técnico Míchel, com quem trabalhou anteriormente no Girona. Hull City, Ipswich Town e Ittihad Club também já haviam sido citados como possíveis destinos.

Segundo Kapteijns, o PSV tem atualmente outras prioridades no mercado da bola. O clube de Eindhoven ainda busca reforços para a posição de centroavante e para as pontas. A chegada de Ounahi, portanto, parece estar descartada por enquanto.