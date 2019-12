De Suárez a Riquelme: despedida de Forlán reúne craques mundiais

O craque uruguaio pendurou as chuteiras e agora começa a carreira como treinador no Peñarol

Novo técnico do , Diego Forlán já pendurou oficialmente as chuteiras, mas será neste sábado (28), no mítico estádio Centenário, em Montevidéu, que o agora ex-atacante vai colocar um ponto final definitivo como futebolista.

Forlán agendou um amistoso que reunirá amigos e ex-companheiros de futebol. Ao longo de sua carreira, o uruguaio defendeu dez clubes profissionalmente: Independiente, , , , de Milão, , Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City e Kitchee.

A lista dos convidados de Forlán conta com nomes conhecidos no e no mundo. Veja abaixo!

Luis Suárez, Edinson Cavani, Juan Román Riquelme, Javier Zanetti, Loco Abreu, Diego Lugano, Cebolla Rodríguez, Martín Cáceres, Gabriel Milito, Faryd Mondragón, Juan Sebastián Verón, Maxi Rodríguez, Juan, D’Alessandro, Rafael Moura, Juan Castillo, Arévalo Rios, Nicolas Lodeiro e outros.