De Sterling a Foden, Manchester City esbanja opções e quer mais

Guardiola tem um dos grandes elencos do futebol e ainda sonha com novos jogadores

O pode até não ter sido campeão da temporada 2019-20 da Premier League, mas o time de Pep Guardiola deu um show, seja como um time ou com as atuações individuais. Com uma equipe recheada de bons atletas, o treinador fez 143 mudanças em seu time titular na temporada, um recorde na competição.

Não é só Kevin De Bruyne com gols e, principalmente, assistências e nem a disputa de talentos entre Sergio Agüero e Gabriel Jesus. Dois nomes têm tido cada vez mais espaço e conquistas na equipe: Raheem Sterling e Phil Foden, que aparecem no grande leque de opções, que fez de Guardiola o técnico que mais vezes mexeu em seu time.

O jamaicano naturalizado inglês chegou a sua melhor marca de gols feitos em uma única temporada da Premier League, foram 19, e ainda falta uma rodada para o fim da competição. Somando os tentos dos outros campeonatos que o City disputa, Sterling chegou a marca dos 29 gols, que não foi atingida em uma temporada nem por nomes como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Bale e Robben.

Raheem Sterling marcou 29 gols nesta temporada. Alguns jogadores que nunca fizeram uma temporada com esse número de gols:



Ronaldinho Gaúcho

Luís Figo

Kaká

Franck Ribéry

Eden Hazard

Gareth Bale

Arjen Robben pic.twitter.com/FJvMQzn2Ay — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) July 21, 2020

A boa temporada do atacante, no entanto, pode tirá-lo do City restando mais três anos de contrato, segundo a imprensa estrangeira, Sterling está na mira tanto do Real Madrid quanto do Manchester United.

Outra peça importante no time de Guardiola é o jovem Phil Foden, de apenas 20 anos, considerando pelo treinador como o "diamante" que a Inglaterra tem em suas mãos. O meia, somando todas as competições, fez 16 aparições no time titular do City e esteve diretamente envolvido em 14 gols - foram seis marcados e mais oito assistências.

Guardiola encontrou Foden na base do City e, com o histórico de revelar talentos, assim como fez durante seus anos comandando a lendária La Masia, do , sempre se mostrou esperançoso com o jovem jogador. Depois de uma partida contra o , em que o meia marcou dois gols e participou das jogadas de outros dois, a frase do treinador foi: "Foden será um jogador fundamental aqui no Manchester City pela próxima década É um talento incrível".

A titularidade do meia é algo frequentemente pedido pela torcida e, com a saída de David Silva ao fim da temporada, pode estar cada vez mais perto de se tornar realidade.

Ainda assim, com um elenco preparado e cheio de bons nomes, o City ainda pretende fazer mais contratações, ainda mais depois que conseguiu derrubar a punição que o deixava de fora de duas edições da Liga dos Campeões. Entre os nomes desejados por Guardiola para a briga com o de Jürgen Klopp na próxima temporada estão Nathan Ake, do Bournemouth, Ferran Torres, do e Kalidou Koulibaly, do .