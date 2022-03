De saída do Palmeiras, Deyverson entra no radar do Internacional

Em busca de um centroavante para disputar posição com Wesley Moraes, a direção do Internacional cogita a possibilidade de contratar Deyverson, 30 anos, que está com o contrato acabando com o Palmeiras no final do mês de junho. O atacante já poderia assinar um pré-contrato com outro clube sem ter que ressarcir o Palmeiras.

A direção do Inter não fala em nomes, mas já declarou da necessidade de contratar mais um centroavante para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Hoje, o técnico Alexander Medina vem utilizando David, que é atacante de lado, atuando como referência no ataque.

Deyverson se enquadra na característica desejada pelo colorado. Experiente, acostumado a grandes decisões e conquistas, marcou o gol do título da Libertadores de 2021 conquistada pelo Palmeiras, e está ficando livre no mercado, bastando apenas ao clube interessado negociar a antecipação da sua liberação junto ao atual campeão da América.

O Vasco da Gama também demonstrou interesse em contratar Deyverson. Segundo Felipe Dias, representante do atacante, no entanto, não existe nada acertado com nenhum clube. Nesta temporada, Deyverson atuou em sete jogos e marcou apenas um gol.