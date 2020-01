De saída do Corinthians, Ralf tem proposta da segunda divisão chinesa

Antigo jogador do Beijing Guoan, ídolo alvinegro está em negociação com o Meizhou Hakka

Perto de deixar o , com quem tem uma negociação encaminhada para rescindir contrato de forma amigável, Ralf estuda neste momento uma oferta do futebol chinês. A Goal apurou que o veterano volante está nos planos do Meizhou Hakka, da segunda divisão.

Alvo também de sondagens de clubes da Arábia Sáudita e do , o ídolo corintiano, de 35 anos, já teve uma passagem de certo sucesso pela . Defendeu o Beijing Guoan, da primeira divisão, entre 2016 e 2017.

Ralf, que perdeu espaço com a chegada de Tiago Nunes, se despede do como um dos principais jogadores da história recente do clube. Fez 437 jogos oficiais e conquistou oito títulos.