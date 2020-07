De Rossi, técnico da Fiorentina: 'ano maluco' teve de ida ao Boca a aposentadoria surpresa

Escolhido como treinador da Viola, o ídolo da Roma viveu uma "temporada 2019-20" das mais atípicas

Ídolo da Roma, campeão mundial pela e um dos maiores volantes do século XXI, Daniele De Rossi sempre fez barulho, seja por suas atuações brilhantes dentro de campo, por sua fama de "violento" - que lhe rendeu até uma tatuagem - ou por suas declarações sinceras fora das quatro linhas.

Na temporada 2019-20, entretanto, foi capa de manchetes ao longo do ano por razões das mais variadas: começou se aposentando do time da capital italiana e terminou sendo anunciado, nesta sexta-feira (3), como novo treinador da - segundo Gianluca di Marzio e Fabrizio Romano, dois dos mais influentes jornalistas da Itália.

Relembre o "ano maluco" de Daniele De Rossi, que teve até Libertadores e gol (quase...) decisivo pelo .

A aposentadoria na

616 jogos, 63 gols e uma carreira gloriosa na Roma. Daniele De Rossi, junto com Francesco Totti, foi um símbolo de uma geração dos Giallorossi: muita paixão pelo clube, atuações individuais brilhantes... E poucos títulos relevantes.

Assim, encerrou sua passagem no clube da capital italiana em 26 de maio de 2019, em uma vitória sobre o por 2 a 1, na última rodada daquela edição da . Ao contrário de Totti, seu grande amigo, ainda tinha outras aspirações no futebol.

Depois das homenagens, De Rossi, o segundo atleta com mais partidas com a camisa da Roma, se despediu do clube no Estádio Olímpico junto de sua esposa e filhos, aclamado pela torcida.

Negociação com o Boca Juniors

Com a carreira consolidada e mais próximo da aposentadoria do que de seu auge, De Rossi começou a fazer "lobby" na imprensa afirmando que um de últimos sonhos como jogador de futebol era atuar pelo Boca Juniors.

Desde que ainda estava na Roma, o volante havia deixado claro a admiração que tinha - e ainda tem - pela torcida, paixão, estilo de jogo e estrutura do clube xeneize. Assim, não queria se aposentar antes de jogar um ano pela equipe argentina.

Com Nicolás Burdisso, seu amigo e ex-companheiro de time na Itália, na diretoria de futebol do Boca Juniors, De Rossi acertou contrato de um ano com os xeneizes.

Gol "quase" decisivo e passagem de dez minutos na Libertadores

Desde que foi anunciado como reforço do Boca Juniors, muitos sonhavam em ver De Rossi, jogador de brio e de entrega, jogando a , conhecida em todo o planeta como uma das competições mais apaixonantes do futebol mundial.

Sua passagem pelo torneio, entretanto, foi apenas simbólica. Ainda não regularizado contra o , nas oitavas de final, ficou no banco no primeiro jogo das quartas de final, diante da , no , e viu os xeneizes baterem Los Albos por 3 a 0, praticamente encaminhando a classificação.

No jogo de volta, aos 80 minutos, substituiu Nicolás Capaldo e estreou na Copa Libertadores. Contra o , nas semifinais, viu a eliminação do Boca do banco de reservas.

No total, foram sete partidas pela equipe argentina, sendo uma pela Libertadores, cinco pela Superliga e uma pela Copa da , com um gol em sua estreia que quase deu a classificação aos xeneizes.

Pela quarta fase da competição, o Boca Juniors recebeu o Almagro no La Bombonera. Aos 28 minutos de jogo, De Rossi subiu mais alto que a defesa e marcou 1 a 0 para o clube. No entanto, no finalzinho, El Tricolor empatou o jogo e levou a decisão aos pênaltis, com vitória da equipe da segunda divisão.

Despedida do Boca e aposentadoria

Sua última partida pelo Boca Juniors foi no dia 08 de dezembro de 2019, pela 16ª rodada da . Os xeneizes, fora de casa, foram batidos pelo .

Então, no dia de 6 de janeiro de 2020, pouco antes do Boca ultrapassar o River Plate para ser campeão nacional, em um título histórico, Daniele De Rossi anunciou sua despedida do clube e aposentadoria, citando que gostaria de voltar à Itália para ficar próximo da família.

Segundo o Olé, periódico argentino, uma das razões que o jogador retornaria ao seus país natal seria de que membros de sua família estariam com problemas com a máfia. Entretanto, o jogador negou as acusações.

Futuro como treinador

Assim, de volta à Itália, começaram a pipocar notícias sobre o futuro da carreira de Daniele De Rossi no futebol: o ex-volante gostaria de ser técnico.

Mais especificamente, afirmou que gostaria de treinar a Roma. Mesmo assim, também deixou claro que saberia que teria que começar de baixo antes de pintar em um grande clube do futebol italiano...

Até que uma outra notícia pegou a todos de surpresa: Fabrizio Romano, influente jornalista italiano, revelou em sua conta no Twitter que De Rossi teria sido escolhido como novo treinador da Fiorentina, uma das equipes mais tradicionais do futebol italiano.