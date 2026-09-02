De Roon se despede da Atalanta: "Para a Roma porque eu queria encerrar jogando"

"Aceitei uma mudança de clube porque quero encerrar jogando. Sinto que ainda tenho muito a dar em alto nível e, infelizmente, fiquei fora do novo projeto da Atalanta. E depois escolhi quem mudou a minha vida no futebol". Assim Marten de Roon, que se transferiu para a Roma de seu mentor Gian Piero Gasperini, justificou-se em uma longa mensagem em vídeo dirigida aos torcedores da Inter introduzida pelo título significativo 'Apenas um até logo, Bérgamo'. "Também é difícil para vocês, que me apoiaram desde o primeiro dia, permitindo-me viver um conto de fadas no qual fui um dos protagonistas. Vocês me deram amor, emoções e sentimento de pertencimento", foi a introdução da mensagem lida pelo meio-campista holandês enquanto passam imagens de sua experiência em Bérgamo. "Para sempre me defino como um bergamasco holandês. Em Bérgamo construí uma vida e vivi meus anos mais bonitos junto com vocês. Sempre será a minha casa".





E ainda: "Foram dez anos inesquecíveis, com lembranças que levarei comigo pelo resto da minha vida, com a noite mágica de Dublin da Europa League, o primeiro troféu europeu de Bérgamo. Agradeço de coração a todas as pessoas deste clube, desta família, a todos aqueles que trabalham nos bastidores, a todos os meus companheiros". Há também um momento de emoção pela pandemia de Covid-19: "Guardo a lembrança também do período terrível e doloroso que esta cidade sofreu e, sobretudo, de como junto com a Atalanta conseguiu se reerguer. Unida: cidade, clube, resultados, pertencimento", afirma De Roon. E conclui com o até logo: "Representei os valores deste clube também fora de campo. Tentei ser um exemplo para os meus companheiros, para os torcedores, para todas aquelas crianças que jogam futebol e sonham, para as minhas filhas. Bérgamo sempre permanecerá parte da minha vida, um dia voltarei. Obrigado, Marten".