Em uma decisão sem precedentes que gerou ampla polêmica, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) suspendeu hoje, domingo, a punição imposta ao atacante americano Folarin Balogun, menos de dois dias antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre os Estados Unidos e a Bélgica, com base no artigo 27 do Código Disciplinar.

Um comunicado publicado no site da FIFA afirmava: “De acordo com o artigo 27, a aplicação da suspensão automática de uma partida imposta ao jogador americano Folarin Balogun fica suspensa por um ano, como período de prova”, sem fornecer mais detalhes sobre os motivos que levaram a Comissão Disciplinar a tomar essa decisão excepcional.

O jogador do Mônaco havia sido expulso da partida das oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina (2 a 0) devido a uma entrada violenta no calcanhar do zagueiro Tarik Mehrić, e deveria ficar de fora do confronto contra a Bélgica por causa desse cartão vermelho.

Assim que a decisão foi divulgada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu à FIFA por meio de sua plataforma “Truth Social”, afirmando que a entidade internacional “fez a coisa certa e corrigiu um erro grave”, embora o cartão vermelho recebido por Balugon não tenha sido controverso do ponto de vista arbitral.

O artigo 27 do Código Disciplinar, cuja última versão foi publicada em 2025, estabelece que é possível suspender a “medida disciplinar” “total ou parcialmente”, com a imposição de “um período de prova que varia entre um e quatro anos para a pessoa punida”, sem especificar as circunstâncias concretas em que a punição pode ser revogada, o que deixa a questão a critério absoluto do órgão julgador.

De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, não foi encontrado nenhum vestígio desse artigo antes de 2019 nos arquivos da Lei Disciplinar, o que sugere que ele tenha sido aprovado durante a presidência de Gianni Infantino.

Ela já havia sido utilizada em novembro de 2025 para reduzir a suspensão de Cristiano Ronaldo de três partidas para apenas uma, após sua expulsão contra a Irlanda, o que lhe permitiu participar da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, a decisão de anular totalmente a punição de Balugon, e não apenas reduzi-la, é considerada um precedente perigoso que pode abrir as portas para que todas as seleções cujos jogadores sofram expulsão exijam a aplicação do mesmo artigo no futuro, o que levanta sérias questões sobre a coerência da FIFA na aplicação de suas normas disciplinares e o grau de independência de suas decisões em relação a pressões externas.

Espera-se que Balugun, que marcou três gols desde o início do torneio, participe do confronto decisivo contra a Bélgica, já que sua ausência representaria um duro golpe para as ambições da seleção americana de chegar às quartas de final em casa.