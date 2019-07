De Ronaldinho a Everton Cebolinha, Grêmio aprendeu a vender o que tem de melhor

Um deixou o Tricolor como traidor quando a Lei Pelé engatinhava... o outro está próximo de uma despedida, mas segue nos braços da torcida como ídolo

O jogador é revelado pelo , consegue destaque atuando pelas pontas e encanta o país com um futebol cheio de ousadia. Chamado para a seleção brasileira, não sente o peso da camisa e termina a valorizado, amado pelo povo, campeão e atraindo olhares do futebol europeu.

A narrativa até aí é igual tanto para Cebolinha, xodó do no título da Copa América em 2019, quanto foi para Ronaldinho Gaúcho, que duas décadas antes foi campeão continental pela seleção em circunstâncias parecidas. A grande diferença, entretanto, está na maneira como eles levaram a despedida em relação ao clube gaúcho.

A primeira delas marcou toda a dificuldade de assimilar a Lei Pelé em sua origem, aliada a um péssimo momento de administração institucional. A segunda demonstra o amadurecimento de um dos clubes que, hoje, é um dos mais bem administrados e sabe valorizar, como poucos fazem, seus jovens destaques.

O “Caso Ronaldinho”

Ronaldinho Gaúcho teve ascensão meteórica desde a final do estadual de 1999, quando deu um chapéu em um já veterano – mas ainda assim respeitado – Dunga. Poucos teriam a ousadia para arriscarem um lance tão forte contra o capitão do Tetra. Campeão com o Grêmio, o jovem foi chamado por Vanderlei Luxemburgo para a Copa América daquele mesmo ano e, em sua primeira jogada pela seleção eternizou seu nome: entrou no decorrer de uma goleada por 4 a 0 sobre a que terminaria em 7 a 0. Mas a memória coletiva daquela noite foi o chapéu (mais um!) dado pelo camisa 21 antes da finalização no fundo das redes. Golaço!

Naquele mesmo 1999, o Grêmio decidiu renovar o contrato de sua joia por mais dois anos. O vínculo terminaria ao mesmo tempo em que a Lei Pelé passaria a valer, em 2001, acabando com a relação antiga que prendia o passe do atleta à instituição. Quando perceberam a coincidência, os dirigentes do Tricolor passaram a argumentar que o acordo havia sido assinado na vigência da lei anterior. Ronaldinho ainda carregou um time nada inspirado até a semifinal do Brasileirão em 2000, mas fora dos campos – sempre orientado pelo irmão mais velho – acreditou que seria melhor negociar diretamente com algum clube europeu que tivesse interesse. Quem tiraria vantagem seria o .

Ainda em 2000, Ronaldinho assinou um pré-contrato com os parisienses e deixaria o antigo Olímpico praticamente de graça. O Grêmio, entretanto, entrou na Justiça do Trabalho exigindo indenização de R$ 84 milhões. O valor foi baseado em uma oferta que os gaúchos disseram ter recebido do United. As disputas jurídicas passaram a dominar as manchetes e o meia-atacante passou sete meses longe dos gramados. Seria apenas em agosto de 2001 que voltaria a jogar oficialmente, já taxado como traidor da causa gremista por dirigentes e torcedores. Com interferência da FIFA, o caso foi resolvido somente no início de 2002, quando ficou acertado que o PSG pagaria 4,5 milhões de dólares aos brasileiros.

O valor foi muito menor em relação ao que o Tricolor queria, mas ainda ajudou o Grêmio a sobreviver perante um sufoco financeiro e quitar meses de salários atrasados de outros atletas. Um cenário que exemplifica o quanto os clubes já eram uma bagunça administrativa, que em meio a uma revolução jurídica do esporte só ficou ainda pior.

Cebolinha: adeus iminente nos braços da torcida

Cebolinha já havia sido campeão de Copa do Brasil e Libertadores pelo Grêmio quando recebeu oportunidade na seleção brasileira. Mas por ser jovem, ponta e por não ter sentido nem um pouco a responsabilidade de substituir Neymar, cortado por lesão, virou xodó dos torcedores na Copa América de 2019. O fato de ser o único jogador de linha atuando no Brasil também ajudou, mas o principal foi o futebol agudo, buscando sempre o gol.

Terminou a campanha continental como artilheiro [com três gols] e melhor em campo na final vencida sobre o . Décadas após a Lei Pelé ter entrado em vigência, a sua transferência para um clube europeu já é tida como certa. Mas desta vez o se armou dentro do possível: apesar de ter apenas 50% dos direitos econômicos do ponta, no ano passado renovou seu contrato até 2022. A multa rescisória está na casa de 80 milhões de euros, mas o Grêmio aceitaria ofertar a partir de 40 milhões [a sua parte no acordo], o que já tornaria Cebolinha na venda mais cara de toda a história gremista.

Gestão atual é exemplo

Hoje, a maior venda do clube foi Arthur. O meio-campista, também campeão da Copa América neste ano, deixou Alegre por 31 milhões de euros para vestir a camisa do . Uma negociação que também explica o quanto a administração encabeçada por Romildo Bolzan, que entrou no clube em 2015, tornou o Grêmio um exemplo de sustentabilidade econômica: e as vendas, cada uma o mais planejada o possível, fazem parte disso.

Se quando Ronaldinho deixou o Grêmio, em 2001, o sentimento era de raiva, a situação com Everton Cebolinha é oposta. Enquanto ainda espera uma proposta, o jogador se coloca à disposição para seguir defendendo as cores de sua equipe e o clima é de uma despedida cheia de amor: na última quarta-feira (10) a maioria dos torcedores que foram à Arena no empate por 1 a 1 com o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, chegaram lá na expectativa de verem o último jogo do ídolo no Brasil. Ainda não parece ser o caso, mas de qualquer forma os últimos momentos de Cebolinha em nosso futebol também demonstram como o seu clube aprendeu a lidar com a realidade.