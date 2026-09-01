O Feyenoord pode estar planejando ainda mais no Deadline Day do que se imaginava anteriormente. Enquanto a ESPN informou na terça-feira que o clube de Roterdã não espera mais grandes contratações, Pieter Zwart, da Voetbal International, acredita que nos bastidores ainda se trabalha intensamente em reforços.

Sinclair Bisschop indicou, em nome da ESPN, que o Feyenoord só entraria em ação em caso de uma oportunidade imperdível ou de uma interessante operação de empréstimo. Isso significaria que a diretoria do clube não pretende gastar mais milhões em uma contratação.

Na VI, porém, o tom é outro. Zwart conta no Transfer Deadline Show que o diretor técnico Dévy Rigaux provavelmente já tem suas listas de candidatos prontas há bastante tempo e, segundo ele, não é o tipo de dirigente que age por impulso.

Segundo Zwart, Rigaux é justamente conhecido por um método de trabalho bem pensado, no qual seu interesse em jogadores não costuma vir a público com facilidade. Assim, o Feyenoord pode estar trabalhando em vários dossiês sem que isso fique muito visível para o mundo exterior.

Um dos principais pontos de atenção está no ataque, mais precisamente no centroavante. Ayase Ueda já se transferiu para o Lille, enquanto, segundo Zwart, o Feyenoord já levava em conta há algum tempo a saída do atacante japonês.

“Para o Feyenoord, durante todo o verão ficou claro que havia uma grande chance de Ueda sair, então eles vão agir de acordo com isso”, disse Zwart.

Segundo o editor-chefe, não para por aí. “Eles também querem mais um ponta esquerda, então devem estar trabalhando nisso a todo vapor neste momento.”