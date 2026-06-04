De repente, todos os clubes espanhóis desistiram de contratar Joey Veerman pelo mesmo motivo

Joey Veerman despertou o interesse de vários clubes espanhóis, mas todos eles já desistiram. É o que conta o observador do PSV, Rik Elfrink, no podcast “Heet van de Herdgang”.

Embora Veerman já tenha ficado várias vezes à beira de uma boa transferência, parece que neste verão ela realmente vai acontecer. O meio-campista de 27 anos pode deixar Eindhoven por um valor fixo.

Essa cláusula de rescisão estaria em torno de vinte milhões de euros. Essa é exatamente a razão pela qual vários clubes espanhóis desistiram do interesse em Veerman, segundo Elfrink.

“Ouvem-se alguns rumores vagos sobre Veerman. De que há algum interesse por parte dos clubes de segunda linha da Espanha. Mas eles já teriam desistido porque o preço pedido é muito alto. A cláusula dele gira em torno de vinte milhões de euros.”

Não está claro quais são os clubes da LaLiga envolvidos, mas, de qualquer forma, eles não vão transferir vinte milhões de euros para o PSV. Além disso, Veerman é cautelosamente associado ao Borussia Dortmund, embora ainda não haja nada concreto.

Veerman, aliás, não é o único jogador que vai deixar o PSV nesta janela de transferências. Ismael Saibari está perto de uma transferência de alto nível para o Bayern de Munique: parece que apenas um acordo entre os dois clubes ainda está impedindo sua transferência.

Fala-se de uma quantia de transferência em torno de 50 milhões de euros. A situação em torno de Mauro Júnior e Sergiño Dest também está agitada no momento. Os laterais teriam, ambos, uma cláusula de rescisão em seus contratos e despertam sério interesse do FC Porto e do Bayern de Munique, respectivamente.