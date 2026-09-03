Segundo informações do jornal, o jogador da seleção alemã de 30 anos explodiu internamente após as nomeações mais recentes. De acordo com a reportagem, Sané insistiu em voz alta que não se vê como um jogador para entradas curtas em campo e que isso não corresponde à sua ambição esportiva.

O fato de os ânimos estarem exaltados no Bósforo também havia sido confirmado antes por uma reportagem do jornalista Ali Naci Kücük. Ele informou que o ponta já havia colocado junto aos dirigentes do clube a opção de uma saída antecipada em pauta, caso passasse a ter apenas um papel secundário nos planos do técnico Okan Buruk.

O início no novo ano esportivo foi extremamente frustrante para Sané. Embora Buruk ainda o tenha mandado a campo como titular na 1ª rodada da Süper Lig, no empate por 2 a 2 com o promovido Corum FK, e o tenha deixado atuar por 89 minutos, a atuação geral fraca da equipe trouxe consequências perceptíveis para o ex-jogador do Bayern.

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Leroy Sané foi apenas reserva nas duas últimas partidas seguidas pelo Galatasaray

Tanto na vitória por 4 a 0 sobre o Erzurumspor quanto no dramático triunfo por 3 a 2 diante do Göztepe, Sané começou no banco de reservas. Contra o Erzurumspor, ele só entrou aos 66 minutos, enquanto diante do Göztepe foi acionado apenas aos 73. Após três partidas disputadas na liga, o atacante ainda espera por seu primeiro momento decisivo: até aqui, soma zero gols e zero assistências.

A diretoria do Galatasaray teria reagido imediatamente à inquietação crescente e tentado acalmar o jogador da seleção. Sané teria recebido uma garantia enfática de que sua importância dentro do elenco continua sendo muito alta e de que segue contando com total confiança para o restante da temporada. Depois disso, a situação teria se acalmado um pouco, ao menos por enquanto.

O jogador da seleção alemã chegou ao campeão turco apenas no verão passado. Já nas últimas semanas, a mídia local vinha debatendo repetidamente sua condição e seu lugar no sistema do técnico campeão Buruk.