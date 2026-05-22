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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Jeroen van Poppel

Traduzido por

De repente, o Slot tem as melhores cartas na mão para contratar o jogador de 100 milhões de euros do Liverpool

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O Liverpool está de olho em Yan Diomande, segundo o The Athletic. O ala-atacante de 19 anos do RB Leipzig é considerado um dos principais alvos de transferência do clube de Arne Slot, que pretende reforçar o ataque no próximo verão, tendo em vista a iminente saída de Mohamed Salah.

Diomande é atualmente um dos jovens atacantes mais cobiçados da Europa. Segundo relatos na Inglaterra, o Liverpool colocou-se em uma posição vantajosa para contratar o marfinense, embora a concorrência seja acirrada. O Paris Saint-Germain também acompanha de perto os desdobramentos em torno do atacante.

O RB Leipzig prefere que Diomande permaneça na Alemanha por mais uma temporada. O clube da Bundesliga tem um trunfo extra, já que a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada já está garantida. No entanto, uma saída não está descartada.

Caso um clube apresente uma oferta atraente, o Leipzig estará aberto a negociações. O clube alemão de ponta visa uma quantia de transferência superior a 100 milhões de euros pelo ala, que tem contrato até meados de 2030.

O Liverpool vai primeiro querer esclarecimentos sobre a viabilidade de um acordo pessoal com Diomande. Quando ambas as partes se aproximarem, é provável que sigam-se negociações entre os clubes. Além disso, a situação esportiva do Liverpool também tem um papel importante, já que a classificação para a Liga dos Campeões será um fator relevante nas negociações.

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Diomande está vivendo sua grande revelação nesta temporada na Alemanha. Em 36 partidas oficiais pelo Leipzig, ele marcou treze gols e deu dez assistências. Com isso, ele se tornou, em pouco tempo, um dos jovens atacantes mais promissores da Bundesliga.

O jogador da seleção da Costa do Marfim mudou-se do Leganés para o Leipzig no verão de 2025. No início deste mês, ele comentou sobre o crescente interesse dos principais clubes europeus. “Quando as pessoas dizem que você pode ir para o Chelsea ou o Real Madrid para fazer esse trabalho, é claro que isso te deixa feliz e te dá uma motivação extra para ter um desempenho ainda melhor”, afirmou Diomande.

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