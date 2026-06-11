De repente, o Real Madrid está fazendo de tudo para roubar a contratação dos sonhos do FC Barcelona

O Real Madrid está fazendo de tudo para tirar Bernardo Silva do FC Barcelona, segundo o AS, informação confirmada imediatamente por Fabrizio Romano. O meio-campista, que deixa o Manchester City após nove anos como jogador sem contrato, está no topo da lista de desejos do novo técnico José Mourinho, que o vê como um reforço ideal tanto para o time quanto para o vestiário.

Durante seus nove anos no Manchester City, Bernardo Silva construiu uma reputação de jogador que sempre coloca o coletivo acima de si mesmo. É justamente essa mentalidade que atrai Mourinho, que deseja montar um elenco no Real Madrid onde o espírito de equipe e a dedicação sejam fundamentais.

Segundo o AS, Bernardo Silva já havia sido oferecido ao Real Madrid há alguns meses pelo agente Jorge Mendes. Ao mesmo tempo, Mendes também chamou a atenção da diretoria do clube para Mourinho.

Inicialmente, o Real Madrid decidiu não agir imediatamente em relação ao craque do Manchester City e ao então técnico do Benfica. O clube queria primeiro ter clareza sobre o rumo esportivo.

À medida que as semanas passavam, crescia dentro do clube a confiança em uma nova parceria com Mourinho. No início de maio, finalmente foi tomada a decisão de recontratar o técnico português como principal responsável pelo time principal.

Após a confirmação dessa escolha, o presidente Florentino Pérez e a diretoria do clube começaram os preparativos para a nova temporada. Nesse contexto, chamou especialmente a atenção a insistência de Mourinho na contratação de Silva.

O meio-campista de 31 anos tomará uma decisão sobre seu futuro após a Copa do Mundo. O Barcelona e o Atlético de Madrid são considerados há muito tempo os principais candidatos a contratá-lo, mas essa situação mudou quando ficou claro que Mourinho voltaria a Madrid.

Bernardo Silva colocou temporariamente em espera as negociações com outros clubes interessados após receber sinais pessoais de Mourinho. O português declarou recentemente: “Vou para o clube onde realmente me querem.”