No elegante hotel Klosterpforte, em Marienburg, na região da Vestfália Oriental, perto de Harsewinkel, o jogador de 22 anos ficou nos últimos dias justamente no quarto em que Cristiano Ronaldo já se hospedou.

Ele teve "um pouco de sorte" na distribuição dos quartos, disse Tresoldi antes do decisivo jogo das Eliminatórias da Euro na terça-feira (18h00/ProSieben Maxx), em Bielefeld, contra a Geórgia, em entrevista à ran. "Foi por acaso. Simplesmente peguei meu cartão do quarto, fui até lá e, de repente, estava escrito acima da porta: 'Ronaldos room'. Há muitas fotos dele penduradas lá. Eu sou fã do Messi, mas mesmo assim é legal."

Durante a Euro 2024, Ronaldo montou seu quartel-general na Vestfália Oriental com a seleção portuguesa. Dois anos depois, os alemães do sub-21 querem garantir a vaga na Euro com uma vitória, e Tresoldi, com seus 16 gols, pode ameaçar o recorde do sub-21 de Pierre Littbarski (18). Só depois da fase final no verão, na Albânia e na Sérvia (16 de junho a 3 de julho), ele quer decidir se jogará pela Alemanha ou por seu país de nascimento, a Itália, como reiterou mais uma vez na segunda-feira.

Por qual seleção principal Tresoldi jogará no futuro?

"Com certeza vou disputar a Euro sub-21, caso a gente se classifique, mas eu parto do princípio de que isso vai acontecer", disse Tresoldi. Ele afirmou que não teve contato recentemente com o técnico da seleção, Jürgen Klopp. Seu coração está "50 a 50", havia declarado no início do período de treinamentos, e "não mudou muita coisa" desde então.

Próximas partidas GER EURO U21 Qualification 12:00 GEO

Também por isso, "agora o deixamos em paz o máximo possível", disse o técnico Antonio Di Salvo. A braçadeira de capitão, que Tresoldi assumiu na ausência de Tom Bischof, já seria "sinal suficiente de onde eu gostaria de vê-lo em algum momento". Tresoldi é "um centroavante clássico, não temos muitos assim. Ele com certeza é bom o bastante para jogar na seleção principal".

É assim que seus companheiros de equipe também veem a situação. Tresoldi é "simplesmente um cara muito tranquilo, que ama o futebol e sempre vai continuar sendo como é", disse o defensor do sub-21 Joshua Quarshie: "Todos nós nos beneficiamos muito dele."