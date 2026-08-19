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DemirovicGetty Images
Jonas Rütten

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De repente, ele deve ser o jogador mais desejado de todos: reviravolta surpreendente na transferência do VfB Stuttgart?

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V. Osimhen
D. Pejcinovic
S. Hoeness

Na verdade, a permanência de Ermedin Demirovic no VfB Stuttgart parecia garantida, apesar da contratação cara de Dzenan Pejcinovic. Agora, será que pode haver uma reviravolta?

Como informa a Sky, o Galatasaray, de Istambul, elegeu o bósnio como alvo absoluto para a posição de centroavante e já enviou uma oferta oficial ao VfB. No entanto, ela seria de apenas 15 milhões de euros. Isso deve ser muito pouco para os suábios, liderados pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth.

O Stuttgart desembolsou 23 milhões de euros por Demirovic há apenas dois anos para tirá-lo do FC Augsburg. Seu valor de mercado dificilmente deve ter caído desde então.

Ele encerrou sua temporada de estreia com 16 gols em 43 jogos oficiais, e isso apesar da grande concorrência no ataque com Nick Woltemade e Deniz Undav. Na temporada passada, ele somou mais 15 gols e cinco assistências em apenas 37 partidas. Uma lesão prolongada no pé o tirou de ação de meados de outubro até o fim do ano.

Demirovic aprova a transferência de Pejcinovic e quer ficar no VfB Stuttgart

Como o VfB agora se reforçou no comando de ataque de forma midiática e custosa com Dzenan Pejcinovic, do VfL Wolfsburg,, os rumores de despedida em torno de Demirovic aumentaram recentemente. Entre outras especulações, ele foi ligado a uma transferência para o Eintracht Frankfurt ou para o Leeds United.

Também se atribuiu ao Fenerbahce, de Istambul, interesse em Demirovic, motivo pelo qual o clube publicou uma negativa clara. O técnico Sebastian Hoeneß também reagiu de forma bastante irritada na época, no fim de julho. "Fiquei irritado e, para ser sincero, incomodado com algumas coisas que foram escritas", disse o treinador de 44 anos à Bild. "Meu objetivo é sempre ter os melhores jogadores no VfB, e o Medo é um dos nossos melhores jogadores."

Demirovic já havia adotado um tom semelhante antes mesmo da transferência de Pejcinovic ser fechada e afirmou que queria encarar a nova situação de concorrência e permanecer em Stuttgart. "Ele pode vir, será muito bem-vindo", disse Demirovic sobre seu novo concorrente, antes de acrescentar sobre seus próprios planos para o futuro: "Quero ajudar a equipe, quero fazer gols, o máximo possível, e seguir em frente para fazer uma temporada de sucesso."

Ele também demonstrou grande expectativa para a próxima temporada da Champions League com o VfB, na qual deseja especialmente um confronto. "Espero que a gente pegue um time inglês. Isso seria legal. Eu gostaria de jogar contra o Arsenal. No Emirates Stadium", disse Demirovic.

ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

Galatasaray, de Istambul, provavelmente terá de temer por Victor Osimhen

Isso não soava como pensamentos de despedida. E o clube também planeja contar com Demirovic, mas, segundo a Sky, ele não é totalmente inegociável. O Galatasaray seduz o jogador que disputou a Copa do Mundo com um salário líquido bem mais alto do que no VfB e oferece a Demirovic um contrato de três a quatro anos.

O gigante turco, pelo qual também atuam o ex-astro do Bayern Leroy Sane e o ex-capitão da seleção alemã Ilkay Gündogan, assim como o arquirrival Fenerbahce, teve um início ruim na nova temporada. Enquanto o Fener perdeu seu jogo de estreia por 2 a 1, o Gala só conseguiu no fim um dramático empate nos acréscimos contra o promovido Corum, apesar de ter jogado com um homem a mais por 20 minutos.

O superstar Victor Osimhen havia colocado o Galatasaray na frente, antes de o franco azarão marcar duas vezes em dois minutos. Foi então Osimhen quem ao menos salvou um ponto para o Gala aos 90 minutos. O nigeriano joga há dois anos pelo gigante turco e levou o Galatasaray, com 61 gols em 75 jogos oficiais, a dois títulos do campeonato e uma conquista da copa. Ele é venerado como um herói popular, mas o jogador de 27 anos aparentemente ainda pode deixar o clube neste verão.

Segundo o Telegraph, o Arsenal avalia a opção de uma possível transferência de Osimhen. De qualquer forma, sempre houve interesse da Arábia Saudita, onde o Al-Hilal estaria se movimentando. Como o Gala também supostamente tem interesse em Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri, a ligação com os Gunners esquentou ainda mais recentemente.

Possivelmente também porque os rumores sobre Osimhen não cessam, Demirovic agora entra no foco do Gala.

Victor Osimhen
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