De renegado a herói: os 10 dias que mudaram a vida de Adrián, goleiro do Liverpool

Fábula de futebol para Adrián: contratado gratuitamente pelo Liverpool, ele se tornou uma estrela na Supercopa da UEFA em decisão nos pênaltis

O esporte e o futebol em particular, às vezes, sabem dar pequenos contos relevantes aos seus personagens. Foi o que aconteceu com o espanhol Adrián, goleiro reserva do . Em 10 dias, ele deixou de ser um jogador livre para brilhar na contra o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Após seis temporadas com a camisa do , ele ficou sem clube em junho passado, quando se encerrou o seu contrato com o clube de Londres. Em agosto, a primeira boa notícia chega ao seu estafe: o campeão europeu Liverpool decide contratá-lo para ser reserva de Alisson.

Mais artigos abaixo

📆 August 4, 2019 - Without a club

📆 August 14, 2019 - Starts for Liverpool in the #SuperCup



An amazing 🔟 days for Adrian! 🙌 pic.twitter.com/tazBCjvA1J — Goal (@goal) August 14, 2019

Sábado, 10 de agosto. A segunda boa novidade chega: Alisson se lesiona durante a partida contra o City e Klopp tem que confiar nele na primeira rodada da Premier League. Assim vem a primeira estreia oficial pelos Reds. Por conta do problema do brasileiro, ele teve a alegria de jogar desde o início na Vodafone Arena, em Istambul. É a primeira chance de vencer um grande troféu na temporada.

Mas não é suficiente: depois de se colocar no centro das atenções com boas defesas em um jogo que durou 120 minutos, Adrián foi decisivo nos pênaltis, neutralizando o remate central de Abraham. Para o ex-goleiro dos Hammers uma verdadeira fábula esportiva, tudo concentrado em 10 dias cheios de satisfação para ele.

How to do market research for a startup - SurveyGizmo. Please take my survey now