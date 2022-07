De refugiado nos Estados Unidos ao futebol universitário: a história de Zamor Stanley

Haitiano deixou o seu país para tentar a sorte nos Estados Unidos em 2018. Depois de várias negativas, entrou para uma liga universitária

A história de Zamor Jhonny Stanley cabe facilmente em um roteiro hollywoodiano. O haitiano de 21 anos contrariou a mãe para seguir a carreira dos sonhos, se refugiou nos Estados Unidos e chegou a uma universidade local graças ao seu grande amor: o futebol.

Desde os seis anos de idade, o garoto desfila qualidade nos campos do Haiti. Sempre como zagueiro, iniciou a carreira em uma escolinha de Petit-Goâve, município de 117 mil habitantes deu seu país.

O início no esporte sofreu repulsa da mãe, que queria ver o filho com boas notas na escola. A família acreditava que ele poderia deixar os estudos de lado para trilhar a carreira no futebol.

"Minha mãe me deu uns tapas por causa do futebol, mas não parei de vez. Eu tinha um sonho. Às vezes, nem todo mundo seria capaz de ver o sonho até que eu fizesse acontecer. Costumava treinar todos os sábados de manhã por causa da escola. Durante o verão, eu treinava de segunda a sábado", relatou Zamor Jhonny Stanley à GOAL.

Mas o futebol abriu portas para o zagueiro. Em 2018, ele foi chamado para Fundación Marcet (Marcet Football University), da Espanha, para passar alguns dias no país. A ideia era avaliá-lo e, se houvesse qualidade, recrutá-lo para jogar nas divisões de base de alguma equipe europeia.

"O futebol abriu muitas portas para mim. Conheci pessoas e estive em lugares que nunca pensei na minha vida. Estive na Espanha por alguns dias porque fui convidado pela Fundación Marcet em 2018. Eles têm ligações com Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern e vários outros clubes do continente. Muitos jogadores desta academia são profissionais agora. Tive uma ótima experiência lá porque tive a chance de treinar com treinadores profissionais e visitei alguns lugares como o estádio do Barcelona, o Camp Nou, foi a realização de um sonho", comentou o defensor.

O rápido teste em terras europeias parecia mudar o rumo de vida de Zamor. Mas não foi isso que o roteiro cinematográfico de sua história quis que acontecesse.

Em 2019, ele se mudou para os Estados Unidos. Morando em Boston, imaginou que teria mais facilidades. Fez um teste em uma universidade local para ser recrutado como atleta. A barreira linguística impediu que o haitiano tivesse uma oportunidade.

"Eu me mudei para os Estados Unidos porque queria ter uma vida melhor e encontrar melhores oportunidades. Um dos motivos foi a minha formação, pois desde criança sempre quis estudar nos Estados Unidos e seguir meu sonho de me tornar um jogador de futebol profissional", comentou.

Para realizar seu sonho, Zamor passou a estudar inglês e continuou treinando sozinho. Entre 2019 e 2020, fez testes em quatro outras universidades, mas nunca obteve êxito. "Nunca perdi minhas esperanças, minha motivação, minha confiança", relata.

Enquanto buscava uma chance no futebol, trabalhava como atendente de um restaurante em Massachusetts. Sem oportunidades no esporte, atuou em uma liga semi-profissional dos Estados Unidos, chamada United Premier Soccer League (UPSL). Mas em 2021, a vida de Zamor mudou. O garoto foi recrutado pelo Boston City FC, time que disputa a National Premier Soccer League (NPSL), a quarta divisão do sistema de ligas de futebol dos Estados Unidos.

"Fechei com o Boston City por causa das conexões que tenho. Conheço um ex-jogador da equipe, seu nome é Ralph Agrand. Ele me deu a oportunidade que eu sempre quis na minha vida, porque ele me trouxe para o teste da equipe e fui recrutado. Foi aí que minha jornada começou. Trabalhei em todos os treinos e eles me deram a oportunidade de jogar a temporada inteira. O Boston City é uma família para mim. Eles me fazem me sentir em casa. O Boston City significa muito para mim. Eles me trouxeram para onde estou hoje", contou Zamor.

Boston City FC

Depois de uma temporada de destaque pelo Boston City, o zagueiro haitiano passou a atuar na Massasoit Community College. O bom futebol apresentado pela equipe lhe permitiu chegar a uma universidade. Ele defenderá a Bryant & Stratton in Syracuse, situada em Nova Iórque.

"Agora, sou um atleta universitário. Eu estava em uma faculdade comunitária. Em breve vou me transferir para uma faculdade maior. Gostaram de mim depois de jogar contra eles. O treinador principal entrou em contato com meu treinador e me ofereceu uma bolsa integral. Vou estudar na faculdade Bryant & Stratton in Syracuse, em Nova Iórque. É uma faculdade particular. Com base no meu talento, que é o futebol, tenho a chance de ser recompensado com uma bolsa de atleta, que é um sonho para jovens americanos", disse.

Na universidade, terá que se desligar do Boston City FC. No entanto, Zamor ainda sonha em jogar profissionalmente, especialmente na MLS (Major League Soccer): "Eu sonho em ser jogador de futebol profissional nos Estados Unidos".