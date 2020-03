De quem é a estátua no estádio do Valencia, "único torcedor" no jogo da Champions?

Vicente Navarro Aparício ficou eternizado dentro do Mestalla como símbolo de amor ao clube espanhol

Apesar de ter voltado da com uma derrota por 4 a 1 contra a , no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o torcedor do não abandonou a equipe espanhola.

O apoio, contudo, não pôde ser possível dentro do estádio Mestalla, que recebeu o jogo de volta, nesta terça (10), de portas fechadas como medida de precaução em meio a epidemia do coronavírus Covid-19.

E foi em meio ao mar de cadeiras laranjas que uma presença, na de número 164 da fileira 15, na tribuna central, chamou a atenção. Um homem de óculos escuros, com o queixo para cima e um singelo sorriso voltou a ser notícia, mostrando que o ato de torcer pelo seu clube é um amor tão forte que consegue até mesmo vencer a barreira da morte.

Este homem é Vicente Navarro Aparício, que apesar de ter falecido em 2016 continua em seu lugar favorito: o estádio Mestalla. Torcedor-símbolo dos Ches, ele perdeu a visão em 1985, depois de ter descolado a retina, mas seguiu como presença certa em praticamente todos os jogos do clube em casa – assim como em alguns fora de seus domínios.

O torcedor do Valencia Vicente Navarro foi imortalizado com uma estátua no Mestalla após acompanhar o clube até sua morte (2016), mesmo após perder a visão em 1985.



Hoje, ele será o único torcedor acompanhando o clube no estádio, pela . pic.twitter.com/ZtndNXbGcI — Futmais (@futtmais) March 10, 2020

🏟️ En #Mestalla el equipo 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝘀𝗼𝗹𝗼



La figura de Vicent Navarro representará esta noche a los miles de valencianistas que apoyarán en cuerpo y alma al equipo desde todo el 🌎#LÀnimaDeMestalla 🖤 #VCFAtalanta 🦇🔵 #MestallaÉsChampions ✨ @ChampionsLeague pic.twitter.com/UmizNqP87Q — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) March 10, 2020

Nas cadeiras do estádio valenciano, comemorou e lamentou resultados ao lado de seu filho, que narrava para o pai os jogos em meio ao tempero dos cânticos entoados no Mestalla.

Em 2019, no seu ano de centenário, o Valencia resolveu homenagear Vicente Navarro com uma estátua de bronze. Lá, na cadeira 164 da fileira 15, ele segue com o sorriso imortalizado pelo ato de torcer pelo seu Valencia. Na vitória ou na derrota.