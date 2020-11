De quanto será a redução de salário dos jogadores do Barcelona?

Com problemas financeiros, os Blaugranas decidiram diminuir os salários do elenco para conseguirem fechar o ano

O divulgou, em um comunicado oficial, que chegou a um acordo com o elenco profissional para fazer cortes em sua folha salarial e conseguir fechar o ano sem ter que atrasar vencimentos.

O "ajuste", como foi noticiado, consiste em um corte salarial de 122 milhões de euros, diluído por três temporadas. Assim, o ano de 2020-21 terá um "teto", impedindo que os Blaugranas excedam tal valor e não consigam pagar suas obrigações.

Após três semanas de negociações, o acordo finalmente saiu, o que representou um alívio tanto para o time, vivendo uma grave crise financeira, quanto para os jogadores, que esperavam uma definição dessa situação para saber quando iriam receber tais valores.

O comunicado do Barcelona

"Os representates do clube e dos jogadores sentaram-se para conversar sobre ajustes salariais no FC Barcelona e chegaram a um acordo. Conscientes do grande interesse e da preocupação de todos os torcedores sobre o assunto, tornam um público um comunicado para informar o seguinte: