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FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRIDAFP

Traduzido por

De punhal nas costas do próprio pai a herói de Anoeta: Giuliano Simeone silencia os críticos com uma resposta prática

Real Sociedad x Atlético de Madrid
Real Sociedad
Atlético de Madrid
La Liga
G. Simeone
D. Simeone
Espanha
Argentina

Giuliano Simeone, estrela do Atlético de Madrid, respondeu às críticas que recebeu no último período da melhor maneira possível.

O Atlético de Madrid recuperou o ritmo das vitórias após bater o anfitrião Real Sociedad por 3 a 0, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Os três gols do Atlético foram marcados por Alejandro Grimaldo (84, de pênalti), Jonathan David (aos 90) e Giuliano Simeone (90+5).

O jornal "Marca" afirmou que, recentemente, o nome de Giuliano foi usado como arma contra seu treinador e pai, Diego Simeone. Uma onda de críticas surgiu, mas só serviu para revelar um lado maravilhoso da personalidade do filho de Simeone.

 Após a partida em Anoeta, o rosto de Giuliano se iluminou de alegria enquanto ele comemorava seu gol nos acréscimos, exibindo uma expressão semelhante à de uma criança que finalmente se livrou de um fardo pesado.

"Não tenho nada a acrescentar, o desempenho e as atitudes de Giuliano falam por si", comentou Simeone na coletiva de imprensa que antecedeu a partida, antes da viagem a San Sebastián.

 E, poucas horas depois, após o gol de Giuliano nos acréscimos, o treinador do Atlético de Madrid quis destacar o lance que antecedeu o gol.

Ele disse: "O gol de Giuliano, que veio aos 92 minutos depois de uma arrancada fantástica em meio a três zagueiros, é algo que muitos não valorizam de verdade".

De fato, após mais de 90 minutos de trabalho incansável, o jogador do Atlético encontrou a bola a mais de 50 metros do gol e, após um esforço individual espetacular, superou Remiro para marcar.

Se há uma coisa que não pode ser questionada em relação a Giuliano, é o seu nível de entrega. É quase impossível saber em que posição joga o camisa 20 do Atlético de Madrid dentro de campo.

 Em um momento é o jogador que fecha a linha de cinco defensores e, no instante seguinte, é o mais avançado da equipe no ataque.

 Contra o Real Sociedad, o jovem jogador do Atlético apresentou uma atuação defensiva excelente, fechando um dos principais corredores de ataque do adversário. O lado esquerdo, formado por Sergio Gómez e Guedes, sentiu diretamente o quanto de apoio Giuliano é capaz de dar ao seu lateral.

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Graças ao trabalho incansável de Giuliano no apoio a Pubill, o Atlético conseguiu neutralizar um dos seus principais corredores de ataque. Com oito desarmes, seu papel defensivo foi extremamente eficaz.

 Mas, no ataque, Giuliano ampliou o campo de atuação e tornou-se o jogador mais avançado durante boa parte da partida. Os lançamentos longos de Oblak eram direcionados ao argentino, e Giuliano ficava encarregado das difíceis tarefas defensivas.

 Mas as contribuições ofensivas de Giuliano não se limitaram a ser apenas um atacante; em sua ala, ele se movimentava constantemente para os espaços vazios que Kang-in não conseguia encontrar.

Muitas vezes esse grande esforço passa despercebido nas estatísticas, mas não se pode ignorar o fato de que o gol de ontem elevou o saldo de Giuliano para dois gols nesta temporada, tornando-o o segundo maior artilheiro da equipe, atrás de Baena.

 A esses dois gols soma-se uma assistência, registrando assim o seu melhor início com os Rojiblancos. Tudo isso em 452 minutos jogados dentro de campo. É o segundo jogador com mais participações nas partidas, atrás de Hancko, que disputou todos os minutos. Giuliano contribui com um gol a cada 150 minutos nesta temporada, e não há dúvida de que os números finais comprovarão a veracidade das palavras do treinador argentino, mas seu nível de entrega não se mede por números. Sua atuação em Anoeta mostra que ele ainda tem muita energia.

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