Giuliano Simeone, estrela do Atlético de Madrid, respondeu às críticas que recebeu no último período da melhor maneira possível.

O Atlético de Madrid recuperou o ritmo das vitórias após bater o anfitrião Real Sociedad por 3 a 0, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Os três gols do Atlético foram marcados por Alejandro Grimaldo (84, de pênalti), Jonathan David (aos 90) e Giuliano Simeone (90+5).

O jornal "Marca" afirmou que, recentemente, o nome de Giuliano foi usado como arma contra seu treinador e pai, Diego Simeone. Uma onda de críticas surgiu, mas só serviu para revelar um lado maravilhoso da personalidade do filho de Simeone.

Após a partida em Anoeta, o rosto de Giuliano se iluminou de alegria enquanto ele comemorava seu gol nos acréscimos, exibindo uma expressão semelhante à de uma criança que finalmente se livrou de um fardo pesado.

"Não tenho nada a acrescentar, o desempenho e as atitudes de Giuliano falam por si", comentou Simeone na coletiva de imprensa que antecedeu a partida, antes da viagem a San Sebastián.

E, poucas horas depois, após o gol de Giuliano nos acréscimos, o treinador do Atlético de Madrid quis destacar o lance que antecedeu o gol.

Ele disse: "O gol de Giuliano, que veio aos 92 minutos depois de uma arrancada fantástica em meio a três zagueiros, é algo que muitos não valorizam de verdade".

De fato, após mais de 90 minutos de trabalho incansável, o jogador do Atlético encontrou a bola a mais de 50 metros do gol e, após um esforço individual espetacular, superou Remiro para marcar.

Se há uma coisa que não pode ser questionada em relação a Giuliano, é o seu nível de entrega. É quase impossível saber em que posição joga o camisa 20 do Atlético de Madrid dentro de campo.

Em um momento é o jogador que fecha a linha de cinco defensores e, no instante seguinte, é o mais avançado da equipe no ataque.

Contra o Real Sociedad, o jovem jogador do Atlético apresentou uma atuação defensiva excelente, fechando um dos principais corredores de ataque do adversário. O lado esquerdo, formado por Sergio Gómez e Guedes, sentiu diretamente o quanto de apoio Giuliano é capaz de dar ao seu lateral.

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Graças ao trabalho incansável de Giuliano no apoio a Pubill, o Atlético conseguiu neutralizar um dos seus principais corredores de ataque. Com oito desarmes, seu papel defensivo foi extremamente eficaz.

Mas, no ataque, Giuliano ampliou o campo de atuação e tornou-se o jogador mais avançado durante boa parte da partida. Os lançamentos longos de Oblak eram direcionados ao argentino, e Giuliano ficava encarregado das difíceis tarefas defensivas.

Mas as contribuições ofensivas de Giuliano não se limitaram a ser apenas um atacante; em sua ala, ele se movimentava constantemente para os espaços vazios que Kang-in não conseguia encontrar.

Muitas vezes esse grande esforço passa despercebido nas estatísticas, mas não se pode ignorar o fato de que o gol de ontem elevou o saldo de Giuliano para dois gols nesta temporada, tornando-o o segundo maior artilheiro da equipe, atrás de Baena.

A esses dois gols soma-se uma assistência, registrando assim o seu melhor início com os Rojiblancos. Tudo isso em 452 minutos jogados dentro de campo. É o segundo jogador com mais participações nas partidas, atrás de Hancko, que disputou todos os minutos. Giuliano contribui com um gol a cada 150 minutos nesta temporada, e não há dúvida de que os números finais comprovarão a veracidade das palavras do treinador argentino, mas seu nível de entrega não se mede por números. Sua atuação em Anoeta mostra que ele ainda tem muita energia.