De Portugal – Sporting Lisboa: Hjulmand já se despediu dos companheiros; ele quer uma nova aventura; o que se sabe sobre o Milan

Morten Hjulmand será um dos nomes a serem acompanhados com maior atenção no mercado e no meio-campo do futuro do Milan, já que o novo técnico rossonero — o português Ruben Amorim — é um grande admirador dele desde a época em que atuaram juntos no Sporting de Lisboa.

De acordo com o que está sendo divulgado em Portugal pela fonte confiável e influente do jornal Record, Hjulmand já teria se despedido dos companheiros de equipe e da comissão técnica. O meio-campista dinamarquês — que conhece bem a Série A após sua passagem pelo Lecce — gostaria de viver uma nova aventura no exterior e, por que não, também na Itália.

Ele deveria ter saído e se transferido já no verão passado, mas o clube se opôs, prometendo-lhe uma transferência por um preço favorável na temporada seguinte, ou seja, a próxima.

Amorim já mencionou o nome dele ao Milan, dada a enorme estima que nutre por ele, mas atenção ao preço que foi fixado: serão necessários de 35 a 40 milhões de euros para tirá-lo do Sporting CP, e a concorrência de vários grandes clubes europeus não deve ser subestimada.

Para tentar contratar o dinamarquês, oclube da Via Aldo Rossi precisaria primeiro desobstruir o meio-campo, com os nomes de Bennacer e Loftus-Cheek na lista de possíveis transferências. O caso de Musah é diferente, já que ele pode ser avaliado pelo técnico português durante a pré-temporada.