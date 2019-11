De pior do campeonato a artilheiro do Flamengo: Gabigol pode coroar recuperação

Atacante, que fracassou na Inter de Milão, pode selar a volta por cima na final da Libertadores contra o River Plate

De menino prodígio ao pior jogador da liga. De rejeitado à idolatria e artilheiro. Não uma vez, mas duas seguidas. Mais do que um começo de carreira, é uma jornada precoce e cheia de adrenalina em uma montanha-russa. E é uma experiência que Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, de 23 anos, experimentou e está experimentando entre a e o . Entre Inter e . Dois mundos opostos, duas visões opostas do mundo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Protegidos pelos braços estendidos do Cristo Redentor, Gabigol e Flamengo estão passando por um ano triunfal. Além de estar na iminência da conquista do Brasileirão 2019, o time comandado por Jorge Jesus está na grande final da da América, a primeira a ser disputada em jogo único. O Rubro-Negro enfrenta o River Plate nesse sábado (23), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Gabigol tem sido um jogador fundamental na histórica campanha do time do Rio de Janeiro. O clube não conquista um título de maior importância desde 2013, quando venceu a , além disso, não levanta o caneco do Brasileirão há 10 anos, e o da Libertadores há longínquos 38 anos, quando bateu o Cobreloa na finalíssima da competição continental em 1981.

Mais artigos abaixo

Agora, o jogador de apenas 23 anos se encaminha para ser o artilheiro do Brasileirão pela segunda vez consecutiva. No ano passado, o atleta brilhou pelo e nesse ano, pelo Flamengo, Gabigol deixou para trás a lenda Zico e se tornou o jogador do clube com mais gols em uma única edição do campeonato. O atacante marcou 22 gols e ainda restam cinco rodadas para o fim do certame, enquanto Zico balançou as redes 21 vezes em sua melhor temporada do Campeonato Brasileiro.

Nem parece o mesmo jogador que passou tantas dificuldades na Europa. Em duas temporadas divididas entre e , o atacante participou de 10 partidas e soma apenas 100 minutos de jogos oficiais nos gramados do Velho Continente. Por isso, voltar para casa, primeiro para o Santos, depois para o Flamengo foi uma forma de começar de novo. Missão cumprida.

Agora, a poucos dias da quase certa conquista do Brasileirão 2019 e a 90 minutos da glória continental na Libertadores, Gabigol pode mostrar que existem recomeços. Além disso, pode deixar claro aos críticos o que tanto a quanto o Benfica perderam e desperdiçaram.