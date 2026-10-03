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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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"De olho na Ásia": a ambição do técnico dos Emirados Árabes Unidos vai além da Copa do Golfo

Emirados Árabes Unidos x Omã
Emirados Árabes Unidos
Omã
Gulf Cup
Z. Dalic
Emirados Árabes Unidos
Omã
Croácia

Conversa paralela revela as convicções do técnico dos Emirados Árabes Unidos

Zlatko Dalic, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, fez declarações francas sobre sua opinião a respeito do grupo de jogadores que a equipe reúne atualmente, poucos minutos antes da partida decisiva contra Omã na semifinal da Copa do Golfo "Golfo 27".

Segundo relatou Mohammed Al-Saiari, repórter do canal Abu Dhabi Sports, direto do estádio, onde teve uma conversa amistosa com o técnico croata antes do início da partida, Dalic afirmou que suas expectativas eram altíssimas em relação à seleção dos Emirados, acrescentando: "Mas consegui, pelo menos até agora, o que queria", elogiando a atuação dos jogadores nas partidas anteriores.

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Dalic ressaltou que está fortemente focado em iniciar sua trajetória com a seleção dos Emirados conquistando um título importante como a Copa do Golfo.

Sobre o quanto está satisfeito com o elenco da seleção emiradense: "O grupo é bom, mas precisa de muito trabalho para corresponder às ambições e aos objetivos que foram acordados com a Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos, sendo o primeiro deles o retorno dos títulos aos cofres da seleção".

E o repórter do Abu Dhabi Sports completou: "O homem está de olho na Ásia".

Dalic foi nomeado para o cargo de treinador da seleção dos Emirados em agosto passado, após sua saída da seleção da Croácia, que se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final.

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