"De olho na Ásia": a ambição do técnico dos Emirados Árabes Unidos vai além da Copa do Golfo

Zlatko Dalic, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, fez declarações francas sobre sua opinião a respeito do grupo de jogadores que a equipe reúne atualmente, poucos minutos antes da partida decisiva contra Omã na semifinal da Copa do Golfo "Golfo 27".

Segundo relatou Mohammed Al-Saiari, repórter do canal Abu Dhabi Sports, direto do estádio, onde teve uma conversa amistosa com o técnico croata antes do início da partida, Dalic afirmou que suas expectativas eram altíssimas em relação à seleção dos Emirados, acrescentando: "Mas consegui, pelo menos até agora, o que queria", elogiando a atuação dos jogadores nas partidas anteriores.

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Dalic ressaltou que está fortemente focado em iniciar sua trajetória com a seleção dos Emirados conquistando um título importante como a Copa do Golfo.

Sobre o quanto está satisfeito com o elenco da seleção emiradense: "O grupo é bom, mas precisa de muito trabalho para corresponder às ambições e aos objetivos que foram acordados com a Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos, sendo o primeiro deles o retorno dos títulos aos cofres da seleção".

E o repórter do Abu Dhabi Sports completou: "O homem está de olho na Ásia".

Dalic foi nomeado para o cargo de treinador da seleção dos Emirados em agosto passado, após sua saída da seleção da Croácia, que se despediu da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final.