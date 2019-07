De olho em Dembélé, Bayern observa movimentação de Barça por Neymar de perto

Niko Kovac, técnico dos Bávaros, admitiu interesse no atacante francês; Leroy Sané também é opção

Enquanto Neymar ainda tenta definir seu futuro nessa janela de transferências, a fila de interessados no desfecho de um possível negócio com o vai aumentando - mesmo que indiretamente. É o caso do de Munique, que não almeja uma oportunidade para trazer o brasileiro, mas sim o francês Ousmane Dembélé, a 'bola da vez' caso o camisa 10 volte ao Camp Nou.

Durante coletiva de imprensa nessa terça-feira, quando os Bávaros anunciaram a contratação do jovem atacante Jann-Fiete Arp (Hamburgo), o técnico Niko Kovac acabou falando sobre os planos do clube no mercado da bola, onde também observa de perto o ponta Leroy Sané.

"(Sané) poderia nos ajudar muito por suas habilidades, como pudemos ver com a seleção alemã e com o ", disse, antes de emendar. "Dembélé também é um grande jogador."

Segundo as informações mais recentes, o Bayern dá prioridade à contratação do ex-jogador do 04, mas não descartaria de qualquer forma um desfecho rápido na contratação do francês.

"Se o Barça finalmente conseguir a volta de Neymar junto ao , acho que aumentariam as possibilidades de chegarmos a um acordo por Dembélé", acrescentou.

Reforços vermelhos

Além do garoto Arp, os Bávaros já fecharam duas contratações para a defesa: os laterais franceses Lucas Hernández ( , 80 milhões) e Benjamin Pavard ( , 35 milhões). Além de um atacante de lado, o clube também estaria interessado no goleiro Alexander Nübel, do Schalke, e pode buscar outro zagueiro depois de abrir mão da disputa pelo holandês Matthijs de Ligt, do .