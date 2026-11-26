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Ghali Al-Shamri, jogador do Neom, parece ter tomado gosto pelo título de craque da rodada na Liga Jawwy de Elite, graças às ótimas atuações que vem apresentando pelo time desde o início da atual temporada, sobretudo nas duas últimas rodadas.

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Os jogos da 11ª rodada do Campeonato Saudita Sub-21 foram disputados ao longo de quatro dias, começando na última segunda-feira, 23 de novembro, e indo até quinta-feira, dia 26 do mesmo mês.

Ghali Al-Shamri, outra vez o craque da rodada

Não há dúvida de que o grande nome da rodada foi Ghali Al-Shamri, que comandou o Neom em uma vitória elástica por 4 a 0 sobre o anfitrião Al-Fayha, no campo auxiliar da Cidade Esportiva de Al-Majmaah.

Al-Shamri foi o principal destaque da partida ao marcar três dos quatro gols do Neom, aos 20 e aos 68 minutos e aos quatro minutos de acréscimo do segundo tempo.

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Foi a segunda vez seguida que o jogador do Neom anotou um hat-trick, depois de já ter feito o mesmo na vitória pelo mesmo placar sobre o Al-Watan, na 10ª rodada.

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Graças a esse hat-trick, Ghali Al-Shamri mereceu o título de craque da 11ª rodada pela segunda vez consecutiva, repetindo o feito da 10ª rodada.

Al-Shamri vive sua melhor fase no Neom: marcou seis gols apenas nas duas últimas partidas, depois de ter balançado as redes uma única vez nas rodadas anteriores, na primeira rodada, na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Orobah.

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Ghali Al-Shamri chegou a sete gols e se aproxima da briga pela artilharia da atual temporada da Liga Jawwy de Elite, ficando dois gols atrás de Musa Adam, destaque do Al-Ahli, e do senegalês Amadou Diang, atacante do Al-Hazm.

Sattam Al-Lihyani

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Entre os destaques da 11ª rodada apareceu também o nome de Sattam Al-Lihyani, atacante do Al-Wehda, que levou seu time à vitória por 2 a 0 sobre o Al-Akhdoud, no Estádio da Cidade Esportiva Rei Abdulaziz, em Meca.

O que chamou a atenção em Al-Lihyani não foi apenas a sua grande capacidade de finalização, já que ele marcou os dois gols, mas também a forma como as jogadas foram construídas antes deles.

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No primeiro gol, Sattam pressionou com força a defesa do Al-Akhdoud e conseguiu roubar a bola, ficando cara a cara com o gol, antes de usar seu faro de artilheiro para converter a chance.

No segundo, Sattam Al-Lihyani se posicionou bem dentro da área e subiu para um cruzamento vindo de escanteio, chegando antes do goleiro e mandando a bola para as redes de cabeça.

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Saud Boushaqra

O mesmo vale para Saud Boushaqra, jogador do Al-Khaleej, que conduziu seu time a uma vitória importante por 3 a 1 sobre o visitante Al-Ansar, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Nayef bin Abdulaziz, em Qatif.

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Boushaqra teve o maior mérito na vitória do Al-Khaleej, ao marcar o segundo e o terceiro gols contra o Al-Ansar, aos 19 e aos 36 minutos.

Saud Boushaqra é considerado a solução ideal para o Al-Khaleej, diante da crise ofensiva que o time enfrenta desde o início da atual temporada: a equipe marcou apenas 13 gols, uma média de pouco mais de um gol por partida.

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Battal Al-Harthi

Outro artilheiro que brilhou na 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite foi Battal Al-Harthi, destaque do Al-Riyadh, que levou seu time à vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahli, na capital saudita.

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Com o jogo empatado sem gols, Battal Al-Harthi abriu o placar para o time da capital aos 39 minutos de maneira espetacular: recebeu a bola dentro da área e finalizou de primeira, estufando as redes do Al-Ahli.

O gol abriu caminho para o Al-Riyadh impor ao Al-Ahli sua primeira derrota na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21 e, com isso, tomar dele a vice-liderança da tabela, atrás do líder Al-Ittihad.

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Al-Harthi segue em grande fase nos últimos tempos: esta foi a terceira partida consecutiva em que ele marcou pelo Al-Riyadh.

Com isso, Battal Al-Harthi chegou ao oitavo gol na atual temporada da Liga Jawwy de Elite e está a apenas um gol dos líderes da artilharia, Musa Adam, destaque do Al-Ahli, e o senegalês Amadou Diang, atacante do Al-Hazm.

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Abdulrahman Al-Otaibi

Fugindo do habitual, um goleiro conseguiu garantir lugar entre os cinco principais destaques da 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite: Abdulrahman Al-Otaibi, do Al-Nassr.

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Al-Otaibi fez uma atuação excelente e levou o Al-Nassr a uma vitória muito difícil por 1 a 0 sobre o Al-Ettifaq.

É claro que Abdulrahman Al-Otaibi não marcou o gol, mas teve o papel mais importante para manter a meta invicta e, assim, garantir os três pontos, tanto antes quanto depois do gol.

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Primeiro, Al-Otaibi defendeu uma finalização cara a cara de Jalal Al-Salem, atacante do Al-Ettifaq, preservando o 0 a 0, e depois pegou um pênalti no segundo tempo, mantendo a vantagem do Al-Nassr até o fim da partida.

Abdulrahman Al-Otaibi é um nome conhecido da torcida do Al-Nassr, já que o técnico australiano Ange Postecoglou vem promovendo o goleiro ao time principal, sobretudo diante das ausências de Nawaf Al-Aqidi e Mubarak Al-Buainain por lesão.

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O jovem de 18 anos disputou uma única partida pelo time principal nesta temporada, na qual sofreu dois gols. Curiosamente, o jogo também foi contra o Al-Ettifaq, mas o Al-Nassr saiu vencedor por 3 a 2.