"Sinceramente, não acho que só desde este ano eu esteja no nível para ganhar a Bola de Ouro, isso já acontece há mais tempo", disse Yamal ao jornal inglês, e completou: "Todo mundo sabe disso e todos sabem que sou um jogador que faz a diferença. Acho que alguns pensam: Lamine tem 19 anos, ele vai ganhar a Bola de Ouro um dia, então é melhor dar para outra pessoa."

Ao ser questionado sobre como pretende superar a concorrência, o ponta acrescentou: "Eu simplesmente preciso vencer, vencer e vencer de novo, e vai chegar um momento em que não haverá mais debate. Haverá pessoas que vão adorar, e outras que dirão: Ele é muito convencido. E isso é normal."

Especialmente Yamal e Kylian Mbappe (Real Madrid) vinham se colocando em evidência nas últimas semanas repetidas vezes com um autoelogio questionável. Um erro, opinou recentemente o ex-chefe da Bola de Ouro Pascal Ferre ao jornal francês Le Parisien : "Quando digo que se pode perder a Bola de Ouro no campo da comunicação, quero dizer que um jogador está sob os holofotes de maneira desagradável e passa aos eleitores a impressão de que estão sendo pressionados a tomar uma decisão. Esse tipo de agitação, que algumas pessoas encenam, pode acabar irritando os eleitores em algum momento. Porque, nesse ponto, a manipulação se torna bastante óbvia."

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Bola de Ouro: quais jogadores estão entre os favoritos?

Sem citar os nomes de Yamal ou Mbappe, ele alertou para os perigos de uma autopromoção forçada: "Os eleitores não são ingênuos. Eles têm tanto a experiência quanto o discernimento necessários para avaliar e julgar um jogador sem precisar ouvir dez ou quinze vezes que ele é o melhor."

Além dos dois astros ofensivos e do artilheiro do Bayern, Harry Kane, outros protagonistas também são muito cotados. Entre eles estão o atual vencedor Ousmane Dembele, do campeão da Liga dos Campeões Paris Saint-Germain, bem como o maestro espanhol do meio-campo Rodri, que, após suas atuações marcantes na Copa do Mundo, se transferiu do Manchester City para o Barcelona.

A 70ª cerimônia da Bola de Ouro está marcada para segunda-feira, 26 de outubro, e traz uma novidade especial. Por ocasião do jubileu, a prestigiada gala será realizada pela primeira vez não em Paris, mas em Londres. Os organizadores anunciaram o local no fim de maio.