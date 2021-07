De Nenê a Zé Roberto: os jogadores mais velhos a marcar gol na Libertadores

O meia-atacante do Fluminense garantiu um lugar na história com o seu desempenho atual no torneio continental

O futebol não é um esporte que permite grande longevidade de carreira profissional, mas existem alguns atletas que desafiam o tempo e seguem mostrando um grande poder decisivo por seus clubes. Aqui na América do Sul, por exemplo, a Libertadores conta em sua história com vários exemplos disso.

Destaque do Fluminense, mesmo a semanas de completar 40 anos de idade, Nenê entrou para a história da competição continental ao estufar as redes do Cerro Porteño no jogo de ida das oitavas de final. Aos 39 anos e 359 dias, o meia se transformou no atleta mais velho a balançar as redes em uma fase de mata-mata do principal torneio sul-americano de clubes.

Nenê, no entanto, não é o jogador mais velho a marcar um gol na Libertadores da América. A marca ainda pertence a Zé Roberto. Confira, abaixo, quais são os jogadores mais velhos a balançarem as redes na Libertadores, segundo publicado pelo jornalista Rodolfo Rodrigues em seu blog no UOL.

Zé Roberto: 42 anos, 10 meses, 19 dias

O ídolo alviverde tinha 42 anos quando estufou as redes do Godoy Cruz, da Argentina, na edição 2017 do campeonato

Aguirregaray: 41 anos, 6 meses, 7 dias

Em 2001, o uruguaio fez o único gol do Peñarol em derrota por 3 a 1 contra o Vasco da Gama.

Richard Pellejero: 40 anos, 8 meses, 2 dias

Mais um uruguaio na lista, ele deixou o seu na derrota por 3 a 2 do Cerro, do Uruguai, para o Unión Española, na Libertadores de 2017.

Rogério Ceni: 40 anos, 2 meses, 27 dias

O maior goleiro-artilheiro da história do futebol tinha completado 40 anos pouco tempo antes de estufar as redes do Atlético-MG na vitória por 2 a 0 do São Paulo na Libertadores de 2013.

Esteban Paredes: 40 anos, 1 mês, 15 dias

Em 2020, o chileno ajudou a garantir a vitória por 2 a 1 do Colo-Colo sobre o Peñarol.

Gabriel González: 40 anos e 19 dias

Em 2001, o paraguaio marcou contra o Cruzeiro na derrota por 4 a 3 do Olímpia.

Nenê: 39 anos, 11 meses e 24 dias

O jogador mais velho a marcar em uma partida de mata-mata de @libertadoresbr. O #VovôTáOn e não é pouco!



Com o gol "mais velho" em um mata-mata de Libertadores, Nenê também se garantiu na lista... e a torcida tricolor espera ver mais por aí!