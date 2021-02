De Nashville a Wembley: como Ederson se transformou em um criador de jogadas no Man City

Apesar da qualidade debaixo das traves, o goleiro brasileiro também é um dos destaques da equipe de Guardiola na construção das jogadas ofensivas

É claro que a primeira função de Ederson é defender os chutes adversários e evitar que o Manchester City sofra gols. Porém, sua qualidade com a bola é tão grande que ele acabou se transformando em um criador de jogadas fundamental na equipe de Pep Guardiola. E não faltam exemplos disso.

Apenas contra o Tottenham, Ederson já deu três passes incríveis para seus companheiros desde que chegou ao City: em 2017, um lançamento de mais de 85 metros deixou Aguero na cara do gol em amistoso de pré-temporada; um ano mais tarde, um passe de 75 metros achou Sterling, que só teve o trabalho de rolar para Mahrez marcar; este ano, mais um lançamento de 75 metros para deixar Gundogan em condições de fechar a vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Mourinho.

Neste mês de fevereiro, contra o Burnley, apenas para citar mais um, mais um passe de quase 80 metros, com precisão digna de Tom Brady, vencedor do Super Bowl da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

E até mesmo Guardiola, que já trabalhou com goleiros incríveis ao longo de sua carreira como treinador, como Neuer ou Valdés, se rendeu à habilidade do goleiro brasileiro com a bola nos pés.

“Com os pés, ele é o melhor, a qualidade do passe, eu diria. O Manuel [Neuer] e o Victor [Valdés] também foram incríveis, mas a qualidade do passe [de Ederson] é a melhor”, disse o treinador dos Citizens.

E essa qualidade nos passes, que começou a ser moldada nas quadras de futsal de Osasco, em São Paulo, obviamente se encaixa perfeitamente nas equipes de Guardiola.

Hoje, o goleiro de 27 anos é uma das principais peças do estilo de jogo do City, dando início à construção das jogadas ofensivas, algo que é planejado diariamente sob os olhares atentos de Guardiola e do preparador de goleiros Xabi Mancisidor.

O gol de Gundogan contra o Tottenham, por exemplo, foi ensaiado nos treinamentos, o que mostra a atenção do treinador espanhol aos detalhes, mas também evidencia que ele precisa de jogadores de qualidade, como Ederson, para executar o que foi pedido e acertar um lançamento de tamanha precisão.

Mas não é só com os pés que o camisa 31 vem se destacando. Com 14 jogos sem sofrer gol na Premier League nesta temporada, ele vai se confirmando como um dos mais completos do mundo em sua posição. E com as recentes falhas de Alisson contra o próprio City, não seria surpresa se ele conquistasse a titularidade da seleção brasileira.

"Ele tem crédito do técnico, da comissão técnica e dos jogadores. Ele é excelente e sabe disso. Mas os jogadores sabem: se você quer crédito e reconhecimento, ganhe jogos, títulos e você vai conseguir. Se você não ganhar, não vai conseguir. É simples assim”, destacou Guardiola.

Atualmente, o Manchester City é o favorito para levar a Premier League mais uma vez. E se o título for de fato confirmado, estará marcado pelas luvas e pelas chuteiras de Ederson por toda a parte.