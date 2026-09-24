De "não vou implorar" a "sou o favorito": a Bola de Ouro derruba Yamal na armadilha da contradição

Mudou o tom de Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, sobre a disputa pela conquista da Bola de Ouro deste ano. Depois de recusar a ideia de pedir o prêmio, ele agora defende com força suas chances, considerando que leva vantagem sobre os demais concorrentes.

Yamal chama a atenção constantemente, seja no Barcelona ou na seleção espanhola, depois de se tornar um dos principais destaques das duas equipes. Suas declarações também despertam grande interesse, diante de sua personalidade confiante e de sua ousadia em expressar seus pensamentos sem hesitação.

Yamal falou durante sua estadia na concentração da seleção espanhola na Cidade do Futebol, em Las Rozas, em preparação para a estreia da "La Roja" na nova edição da Liga das Nações da Europa, no confronto contra a Inglaterra no estádio de Wembley, neste sábado.

Em conversa com a rede "TVE", a estrela do Barcelona abordou uma série de temas relacionados à seleção e ao clube catalão, antes de chegar à disputa pela Bola de Ouro, para a qual é um dos principais candidatos, ao lado de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid.

Yamal: tenho as maiores chances de vencer

Yamal renovou sua afirmação sobre o direito de disputar o prêmio, dizendo: "Na minha opinião, sou o jogador que tem as maiores chances de vencê-lo".

E acrescentou, segundo noticiou o jornal catalão "Sport": "Fizemos um ano incrível com o Barcelona e com a seleção espanhola, e só me faltou a Liga dos Campeões da Europa", em referência ao fato de que a ausência do título da competição continental representa o principal ponto no qual os críticos de sua candidatura podem se apoiar.

Mas Yamal não se limitou a falar dos títulos; apresentou também outro argumento relacionado ao seu talento e ao seu estilo de jogo, considerando que sua capacidade de proporcionar um futebol divertido deve entrar entre os critérios de escolha do vencedor.

E disse: "Há poucos jogadores que jogam da maneira como eu jogo e que fazem as pessoas se divertirem como eu faço, e isso deve ser levado em conta na hora de vencer a Bola de Ouro".

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Yamal responde aos seus críticos

A jovem estrela da seleção espanhola também respondeu às críticas que recebeu por falar de forma franca sobre seu desejo de vencer a Bola de Ouro, afirmando que não vê contradição entre a franqueza e falar sobre suas ambições.

E disse: "As pessoas me pedem para ser franco e, depois, quando digo o que penso, me perguntam: por que você disse isso?".

Yamal encerrou sua fala dizendo: "Eu sou assim, e continuarei assim até me aposentar".

Ao contrário de declarações anteriores

Isso acontece depois de Yamal ter declarado, anteriormente, ser contra a ideia de falar sobre suas chances de vencer a Bola de Ouro, considerando que pedir publicamente o prêmio equivale a "implorar", segundo sua descrição.

A estrela do Barcelona disse, no dia 8 de setembro, antes do confronto contra o Feyenoord da Holanda na Liga dos Campeões da Europa: "Não acho que preciso disso, não penso no assunto. Estou orgulhoso do meu time e da minha seleção, somos campeões do mundo e não posso pedir mais do que isso. Esse é o trabalho de vocês, e não vou começar a implorar para conseguir alguma coisa".

A fala de Yamal, naquele momento, coincidiu com as primeiras declarações de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, sobre seu direito de ser coroado com a Bola de Ouro.

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