De Muricy e Ceni a Hernanes e Miranda: Por onde andam os campeões do Brasileirão de 2008 com o São Paulo?

Dez anos depois de conquistar o hexacampeonato da competição nacional, Hernanes é o único jogador que faz parte do elenco do Tricolor para 2019

O torcedor do São Paulo vive a expectativa de voltar a ver o São Paulo conquistando grandes títulos como na década passada, quando, entre outras conquistas, se tornou o único time a ser campeão do Brasileirão três vezes seguidas. O último aconteceu em 2008, ou seja, há mais de dez ano.

Como no futebol isso é praticamente uma vida, muita coisa mudou desde aquela memorável conquista. Daquele elenco, apenas o volante Hernanes, que acertou seu retorno ao clube, fez parte daquela conquista.

O volante, inclusive, foi um dos grandes personagens daquele time. Assim como no ano anterior, o Profeta se destacou com uma marcação eficiente, muita qualidade técnica e ótimo passe.

Um dos grandes treinadores da história do Tricolor e no banco nas três conquistas da competição nacional, Muricy Ramalho, por sua vez, deixou o clube no ano seguinte e rodou por Palmeiras, Fluminense e Santos antes de retornar ao clube do Morumbi entre 2013 e 2015. Em 2016, ainda chegou a ser técnico do Flamengo antes de se aposentar e se tornar comentarista de TV.



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Quem acabou virando treinador, aliás, foi um dos se não o maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni. Após se aposentar em 2015, o ex-goleiro chegou a ser comandante do Tricolor, mas foi demitido no meio do ano passado. Hoje, está no Fortaleza, onde conquistou o acesso para a Série A do Brasileirão.

Além de Rogério Ceni, outros 12 jogadores que participaram do título também já se aposentaram: André Dias, Hugo, Borges, Zé Luís, Rodrigo, Jorge Wagner, Bosco, Anderson, Junior, Aloísio, Fábio Santos e Juninho, que se despediu dos gramados no fim do ano após longo período no Tigres-MEX.

Atuando no exterior, restam apenas três jogadores. O principal destaque é Miranda, que está na Internazionale. Já o parceiro de zaga Alex Silva defende o Jorge Wilstermann-BOL, enquanto Sérgio Mota está no Zhejiang Yiteng-CHI.



(Foto: Getty Images)

A grande maioria dos jogadores, contudo, está atuando no Brasil: Dagoberto (Londrina), Jean (Palmeiras), Richarlyson (Noroeste (A3)), Joilson (Angra dos Reis), Éder Luís (São Bento), Aislan (Tupi), Éder (Paraná), Pablo (Luverdense), Alex Cazumba (Bahia de Feira), Bruno (Vasco), Wellington (Athletico-PR), Rafael (Águia de Marabá). Além deles, André Lima, que estava no Vitória em 2018 busca um novo clube para a atual temporada.

Já o lateral Jancarlos, reserva em 2008, acabou falecendo em 2013 vítima de um acidente com seu carro em uma ribanceira na BR-040, em Itaipava, na pista sentido Rio de Janeiro.