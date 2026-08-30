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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

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De Miami à Espanha: Messi surpreende seus torcedores com aparição especial ao lado dos filhos

Inter Miami CF x Atlanta United
Inter Miami CF
Atlanta United
Major League Soccer
UE Cornella
L. Messi
EUA
Espanha
Argentina

O astro argentino segue encantando a todos com o Inter Miami

 Em abril passado, Lionel Messi, craque do Inter Miami, decidiu seguir os passos de muitos de seus colegas profissionais e se tornar o novo dono do clube catalão Cornellà.

 E agora, o astro argentino apareceu vestindo a camisa da equipe verde e branca ao lado de seus filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

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O clube catalão publicou as fotos de Messi com seus filhos em sua conta na rede social "X" e comentou: "Leo Messi e sua família se preparam para começar a temporada. De Cornellà para o mundo inteiro, cresce o número de pessoas que vestem o verde como ele, ansiosas para dar início a este grande desafio. Vamos lá, Cornellà".

Enquanto isso, o astro argentino segue impressionando a todos no Inter Miami aos 39 anos de idade. De fato, marcou quatro gols na goleada por 7 a 1 sobre o Montreal.

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