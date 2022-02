De Messi a Tom Brady: como Harry Kane se prepara para manter alto nível depois dos 30

Em uma entrevista exclusiva para a GOAL, Harry Kane, estrela do Tottenham e da seleção inglesa, explicou o próximo passo para se manter no mais alto nível: utilizando estatísticas e se inspirando em outros grandes nomes.

O capitão da seleção inglesa tem pouco para provar. Com 28 anos, é considerado um dos melhores atacantes do mundo.

Mas o jogador três vezes artilheiro da Premier League ainda tem muitos sonhos a realizar.

Na verdade, quer seguir os passos de nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e continuar brigando pelo posto de melhor do mundo com mais de 30 anos de idade.

"As pessoas falam do auge do atleta ser entre 25 e 30 anos," explica em entrevista exclusiva concedida à GOAL. "Mas eu acho que hoje em dia, o auge acontece mesmo entre os 30 e 35 anos."

"Olhe para jogadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Zlatan Ibrahimovic. Todos esses jogadores chegaram aos 30 anos e subiram de nível."

"É algo que eu observo e fico empolgado, pois tenho muito o que melhorar."

"Acho que Ronaldo e Messi mostraram o caminho, não só no campo mas fora dele, sendo profissionais dedicados. É manter o corpo cada vez mais saudável e performar o tempo todo."

"Esse é o objetivo: jogar futebol por muito mais tempo. É o esporte que eu amo e a coisa que eu mais gosto de fazer, então o mais longe que eu for, melhor."

É claro: Kane já vem marcando gols por tanto tempo que a sua consistência parece até ser subestimada.

É fácil esquecer o quanto o atacante cresceu; quanto ele conseguiu se desenvolver desde que subiu da base no Tottenham.

Durante esses primeiros dias, o jogador nascido em Londres foi emprestado várias vezes: para o Leyton Orient, Norwich, Milwall e Leicester City.

Poucos imaginavam que ele se tornaria um atacante e elite. Afinal, marcou apenas 14 vezes juntando todos os momentos onde esteve emprestado.

Sua carreira, porém, decolou após a chegada de Mauricio Pochettino no Tottenham em 2014.

O argentino teve um impacto impressionante na carreira de Kane. Mas o atacante também credita o seu entendimento de dados e estatísticas na sua evolução.

Ele dá tanta importância para isso, inclusive, que investiu na STATSports, o famoso "GPS" utilizado por todos os clubes da Premier League.

"Sou duas vezes melhor do que era quando estive no Orient (na primeira temporada como profissional," admite. "Foi a 11 anos atrás e eu acho que a ciência esportiva foi muito importante na minha evolução."

"Quando eu tinha 20 anos, após alguns empréstimos não darem certo, eu me perguntei 'O que eu faço agora?'

"Então comecei a prestar atenção nas estatísticas, e quando Pochettino chegou nos Spurs, me dediquei nos treinos e na academia, ultrapassei meus limites e levei meu jogo a níveis mais altos."

"Senti que meu corpo passou por uma transição, eu fiquei mais forte, adaptável e consistente. Jogava jogo após jogo e conseguia render."

"Tecnicamente, sempre fui capaz. Sempre fui capaz de marcar gols."

"Mas se você quiser jogar na Premier League, Liga dos Campeões e no futebol internacional, precisa ganhar dos defensores e corresponder dentro de campo."

"Esse trabalho nos levou a outro nível. De lá, continuei melhorando e sinto que fico cada vez melhor, ainda tenho muito o que evoluir."

Por essa razão, já se acostumou a estudar nomes como Lewandowski e Ibrahimovic. Mas Kane também gosta de analisar um dos maiores jogadores da história do futebol americano: Tom Brady.

O ex-quarterback, recém-aposentado, foi escolhido apenas na sexta rodada no draft da NFL em 2000, mas venceu sete Super Bowls, em uma história praticamente de "conta de fadas".

"Eu sou um grande fã da NFL e de Tom Brady," explica. "Ele começou muito jovem, sem expectativas, assim como eu."

"Não criou problemas, continuou trabalhando, mais duro que qualquer um. Tinha a determinação para superar todos os outros e é isso que ele fez."

"É o melhor da história, e isso é meu objetivo, seguir trabalhando para chegar nesse nível. Ele seguiu evoluindo a cada ano. Eu tenho 28 anos, mas acho que ainda posso melhorar muito."

"Estou chegando na idade em que 1% que eu melhorar fisicamente já significa muito."

"Olho para a NFL e para esportes americanos e vejo como eles utilizando estatísticas, quero me envolver nisso. Quero analisar minha estatísticas, ver onde posso melhorar."