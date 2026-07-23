Poucos dias depois do fim do Mundial, no qual ficou em quarto lugar com a França e no sábado passado perdeu o jogo pelo 3.º lugar para a Inglaterra, Olise continua, ao que tudo indica, nos Estados Unidos. Em Nova Iorque, juntou-se de forma espontânea a um grupo de jogadores amadores que estava a jogar num campo pelado na metrópole norte-americana.

Como se pode ver num vídeo, a estrela do Bayern joga de meias e usa umas calças demasiado compridas com padrão axadrezado, nas quais está constantemente a pisar enquanto corre. Num lance, vê-se Olise a tentar a finalização que lhe é típica, da direita para o segundo poste com o pé esquerdo, mas o remate é bloqueado por um adversário.

Nas redes sociais, Olise está a ser celebrado pela ação. A plataforma GoodRec, na qual jogadores amadores podem combinar jogos de futebol, publicou além do vídeo também uma fotografia de grupo da peladinha noturna no campo. Nela, Olise aparecia no meio dos companheiros e adversários com a sua típica expressão estoica. "Ele ganha-nos até de meias", escreveu a GoodRec . "Obrigado por teres vindo a um jogo da GoodRec em New York City!"

Michael Olise fez sete assistências no Mundial de 2026

Olise somou sete assistências em oito jogos no torneio pela França no Mundial, mas o avançado esperou em vão por um golo seu. Ainda assim, o jogador de 24 anos fez um bom Campeonato do Mundo, durante o qual as especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid não quiseram abrandar.









Os merengues têm, ao que parece, grande interesse em Olise, que também consegue imaginar, em princípio, uma transferência para o Real. Segundo uma recente notícia da Sport Bild , o colega de seleção Kylian Mbappe tentou durante o Mundial tornar uma ida para o Bernabéu ainda mais apelativa para Olise.

Tem de o Bayern temer a saída de Michael Olise para o Real Madrid?

Os responsáveis do Bayern, no entanto, já excluíram por várias vezes a venda de um dos seus jogadores mais importantes neste verão. Por isso, os dirigentes do Real terão entretanto percebido que, neste momento, dificilmente conseguirão arrancar Olise de Munique. Resta esperar para ver como a situação evoluirá nos próximos anos. Para já, o contrato de Olise em Munique é válido até 2029.





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Desde a sua transferência do Crystal Palace para o Bayern no verão de 2024, o francês tornou-se num dos melhores jogadores do mundo. Na época passada, Olise somou pelo Bayern, em todas as competições, 22 golos e 31 assistências em 52 jogos.