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Mauricio Pochettino mandou um recado ao Manchester City ao iniciar oficialmente sua trajetória no comando do Manchester United. Após seu último jogo à frente da seleção dos Estados Unidos, o técnico argentino embarcou em um jato particular rumo à Inglaterra e prometeu mudar o equilíbrio de forças na cidade.

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Um recado ao lado azul de Manchester

Pochettino desembarcou oficialmente em Manchester para iniciar seu novo trabalho como técnico, mas o argentino tratou de conter as expectativas imediatas ao pedir “tempo” para resolver a crise atual do clube. Ainda assim, o ex-técnico de Tottenham e Chelsea não se esquivou ao ser questionado sobre o equilíbrio de forças na cidade onde vai trabalhar. Depois de ouvir de um entrevistador que Manchester seria sempre azul, o treinador de 54 anos rejeitou prontamente a ideia. “De jeito nenhum”, respondeu, balançando a cabeça, segundo o Daily Mail. “Você vai ver. Dê-me tempo. Dê-me tempo e então isso vai mudar”, afirmou.

A chegada ocorre em um momento crítico para o Manchester United, que encerrou a passagem de Michael Carrick na última quinta-feira. A direção do clube, liderada por Omar Berrada e Jason Wilcox, teria pago uma indenização de £ 10 milhões para contratar o argentino. O investimento evidencia a urgência em Old Trafford de corrigir os rumos de uma temporada em que o clube caiu para as três últimas posições da tabela da Premier League.

Pochettino pede paciência em Old Trafford

A contratação marca um rápido retorno à Premier League para o ex-técnico do Southampton, cujo trabalho mais recente foi levar a seleção dos Estados Unidos à fase de mata-mata da Copa do Mundo. Sua última partida no comando de uma seleção foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Haiti , na noite de terça-feira, em Cincinnati. O resultado marcou uma despedida vitoriosa antes de ele voltar a concentrar suas atenções no futebol de clubes inglês.

Ao falar sobre a enorme tarefa que tem pela frente, Pochettino demonstrou entusiasmo com o desafio, apesar da posição ruim do United na tabela. “O novo desafio é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é a adrenalina que você quer sentir. Precisamos usar nosso bom senso... sabemos que esta não é uma situação que um clube como o Manchester United merece, a torcida é incrível”, disse Pochettino, segundo a ESPN.

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Os números de corridas e o desempenho tático

Uma das principais críticas feitas ao elenco por seu antecessor, Michael Carrick, foi a falta de esforço físico após a dura derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Carrick havia rebatido as críticas táticas de Bruno Fernandes ao afirmar que nenhum sistema funciona se os jogadores se recusam a correr. Pochettino, porém, apresentou uma visão mais ponderada sobre o desempenho físico da equipe.

“O que posso dizer, de modo geral, é que o futebol é muito complexo e acho que o importante não é correr ou deixar de correr. É preciso correr bem, correr com um objetivo, correr juntos. Depois, é preciso jogar, saber o que fazer, expressar seu talento. A mentalidade é muito importante”, explicou Pochettino.

Temor do rebaixamento cresce antes da viagem a Anfield

A dimensão da tarefa do novo técnico aparece na tabela da Premier League: o United ocupa atualmente a 18ª posição após 10 jogos, com apenas uma vitória nesta temporada. Com somente oito pontos, o Manchester United está atrás de equipes como Nottingham Forest e Coventry, em uma luta pouco habitual na parte de baixo da classificação. A situação não fica mais fácil para o novo comandante: sua estreia à beira do campo será uma difícil visita a Anfield para enfrentar o Liverpool neste domingo.