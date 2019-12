De Ligt, Sancho, João Félix: quem são os melhores jovens da Bola de Ouro 2019

A France Football anunciou nesta segunda-feira os vencedores da Bola de Ouro 2019; no prêmio dado ao melhor jovem do ano, quem ganhou foi De Ligt

Nesta segunda-feira, dia 02, em Paris, na , acontece a entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2019: uma das honrarias mais esperadas era o Kopa Trophy, que premia quem foi o melhor jogador com menos de 21 anos na temporada 2018/19.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Na edição atual, vários candidatos fortes surgiram: Jadon Sancho, Matthijs de Ligt e João Félix eram os favoritos. No final, o vencedor foi o holandês, coroando sua incrível temporada com a camisa do .

Matthijs de Ligt foi peça fundamental naquela que talvez tenha sido a grande história europeia nesta última temporada: a campanha do Ajax na Liga dos Campeões. O zagueiro, apesar da pouca idade, foi o capitão do clube holandês e marcou o gol decisivo que levou a equipe para as semi-finais da competição, contra a Juve. Depois, foi vendido a própria Velha Senhora por 75 milhões de euros .

Jadon Sancho, segundo colocado, é uma das maiores promessas do futebol atual: fez 13 gols na temporada passada atuando pelo e se consolidou na seleção inglesa. Mesmo tendo problemas extra-campo, no momento, ainda empolga e é uma das grandes esperanças do English Team para "levar o troféu pra casa."

João Félix, terceiro colocado, teve um ano espetacular: marcou 20 gols em 43 jogos, deu oito assistências, e foi campeão da com o , além de ser parte importante da campanha portuguesa no título inédito da Liga dos Nações. Assim, foi desejado por inúmeros gigantes europeus e acabou indo para o por 126 milhões de euros, com a "missão" de mudar a equipe colchonera de patamar .

Mais artigos abaixo

Já o brasileiro Vinícius Jr. ficou pelo caminho: o ex-atleta do não vem tendo grandes atuações pela equipe madrilenha neste ano . O seu companheiro Rodrygo não foi indicado, mas deve vir forte para a premiação de 2020 .

Assim, De Ligt se junta a Kylian Mbappé na pequena (atualmente) lista de vencedores do Kopa Trophy. Jadon Sancho e João Félix completaram o pódio. Confira a lista final (ordenada) de quem foi o melhor jovem na Bola de Ouro 2019: