De Ligt revela que não esperava iniciar temporada no banco da Juventus

Zagueiro não participou da vitória por 1 a 0 sobre o Parma na estreia do Campeonato Italiano

Matthijs de Ligt chegou à para ser um dos principais homens do setor defensivo do clube, mas começou a temporada de forma inesperada: no banco de reservas.

O zagueiro não iniciou entre os titulares na vitória por 1 a 0 em estreia pelo Campeonato Italiano neste sábado (24) e também não entrou no decorrer da partida.

Em entrevista ao jornal holandês AD, De Ligt revelou que ficou surpreso com a decisão de Maurizio Sarri.

"Naturalmente preferia jogar e não recebi nenhum sinal durante os treinamentos, então não esperava ficar no banco", disse.

"Obviamente, respeito a decisão do treinador. Devo ser realista, ainda estou me adaptando aqui na . Os zagueiros que jogaram, Bonucci e Chiellini, foram considerados por muito tempo a melhor dupla de zaga do mundo. Tenho que ganhar a posição nesta temporada. As cinco primeiras semanas foram duras a nível físico, mas percebo que estou ficando mais forte", continuou.

"Defensivamente, as funções não são diferente do que costumava fazer no , já que o treinador quer que antecipemos os movimentos", finalizou De Ligt.