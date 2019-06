De Ligt pode custar 70 mi de euros se for à Juventus, que ainda quer usar Adidas para ter Pogba

Juve e Matthijs De Ligt chegam a um acordo. Mino Raiola se reunirá com o Ajax nos próximos dias. Enquanto isso, Pogba pode voltar graças à fornecedora

O diretor de futebol da , Fabio Paratici, e o vice-presidente, Pavel Nedved, trabalham intensamente para garantir os reforços que farão o time de Maurizio Sarri ser ainda mais forte na próxima temporada. O objetivo número 1 continua a ser o zagueiro do , Matthijs De Ligt, que já teria chegado a um acordo com o clube, conforme publicação do Tuttosport.

A diretoria da Juventus e o agente do jogador, Mino Raiola, teriam de fato chegado a um acordo para sua transferência. Agora, é preciso um acerto com o Ajax. Após semanas de discussões, houve um consenso sobre o salário do jogador de 19 anos de idade na última segunda-feira (24).

Em um contrato de cinco anos, o jogador terá um aumento de 7,5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões na cotação atual) em seus ganhos por conta de um bônus. Isso significa que ele pode faturar 12 milhões de euros (R$ 52,5 milhões) até o fim da temporada.

Um passo significativo para contar com o jogador, portanto, que foi dado pelos atuais campeões da . O otimismo prevalece sobre o sucesso da operação, considerando que, provavelmente, o acordo com De Ligt representou a parte mais complexa das tratativas.

Agora, para que De Ligt chegue a Turim, o último "sim" é necessário - o do Ajax. Os holandeses exigem um valor entre 70 (R$ 306,2 mi) e 80 milhões de euros (R$ 350 mi). No momento, a Juventus pretende oferecer uma base fixa de 67 milhões (R$ 293 mi), mais 13 milhões (R$ 57 mi) de bônus. É possível que o clube holandês tente aumentar a parte fixa em relação à variável, mas entre pedido e oferta não há grandes diferenças.

Raiola está pronto para discutir com o Ajax e, embora as ofertas do e do não possam ser descartadas, a transferência de De Ligt para a Juventus já pode se materializar nesta semana.

Paul Pogba segue na mira



Enquanto isso, a Vechia Signora também está pensando no meio-campo, com um nome acima de tudo, o de Paul Pogba. Para o retorno do "filho pródigo", de acordo com o que ele escreve "Il Corriere dello Sport", o aporte do patrocinador técnico, Adidas, poderia ser decisivo. A bem conhecida empresa alemã teria conversado sobre o assunto com a Juventus, clube com o qual tem um acordo comercial até 30 de junho de 2027, que prevê um total de 408 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) - cerca de 51 milhões de euros (R$ 223 milhões) por temporada.

A Adidas teria dado a sua posição sobre o negócio e se disponibilizou a aumentar o valor do patrocínio para levar Pogba de volta à Itália e tentar alcançar o sonho de título da UEFA .