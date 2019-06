De Ligt no Barcelona ganha ares de novela: conta hackeada, 'indireta' e rumores

O mercado de transferências está agitado em . Há pelo menos duas novelas que se arrastam durante esse período: Matthijs De Ligt e Antoine Griezmann, que são alvos da equipe catalã, mas ainda não se decidiram se jogarão pela equipe blaugrana. O secretário técnico do Barcelona, o ex-jogador Eric Abidal postou uma imagem com uma frase de Johan Cruyff que soou como uma indireta aos dois alvos, porém, pouco tempo depois excluiu a publicação e falou que sua conta tinha sido hackeada.

Abidal, secretário técnico do Barcelona, postou isso agora. Poderia uma mensagem pro De Ligt, que está cheio de dúvidas e aparentemente acertando com o ? Mas também deveria servir para o Griezmann que teve suas dúvidas no ano passado, não? pic.twitter.com/gmUFCAVvK3