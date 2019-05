De Ligt esnoba Barcelona e demais interessados e cogita ficar no Ajax

Zagueiro confirmou que pode optar em seguir no clube holandês, apesar do assédio de diversos clubes na Europa

O zagueiro Matthijs de Ligt confirmou em entrevista ao canal de televisão holandês NOS que pode ficar no para a próxima temporada, apesar de ser observado por diversas equipes na Europa.

"Estão falando e escrevendo muito sobre isso ao longo do último ano. Isso não me faz ficar ansioso. Eu ainda não sei o que vou fazer. Frenkie de Jong decidiu, mas eu não. Tenho contrato com o Ajax, então existe a chance de que eu fique", admitiu o holandês.

De Ligt foi especulado no , , e os rivais de Manchester, o City e o United.

O camisa 4 também destacou que está analisando o caminho a seguir para a próxima temporada.

"Cada um analisa o que é melhor para, depois disso, tomar uma decisão. Sei que vários times estão interessados. No momento, observo pelo que é melhor para a minha carreira e onde é o melhor lugar para amadurecer. Se é melhor uma temporada a mais no Ajax ou em outro time", completou.

A Goal apurou que o Barcelona se mantém convicto de que conseguirá levar a melhor sobre a concorrência para ter o zagueiro, mesmo com a suspensão de seu empresário, Mino Raiola, por três meses.