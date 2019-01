De Ligt descarta trocar Ajax por Barcelona ou PSG em janeiro, mas não fecha portas

Zagueiro holandês tem sido um dos jogadores mais cobiçados da Europa, mas deve permanecer no clube holandês pelo menos até o meio do ano

Uma das mais longas novelas dessa temporada se estenderá até o meio do ano, pelo menos. Isso porque Matthijs De Ligt, jovem zagueiro revelação do Ajax, tranquilizou os torcedores do clube holandês e garantiu que não deixará a Johan Cruyff Arena pelo menos até o meio do ano, de acordo com o jornal Sport.

"Os torcedores do Ajax não precisam ficar com medo. Não deixarei o clube neste inverno", disse o holandês de 19 anos no evento da Florida Cup, torneio amistoso que conta com o São Paulo, Flamengo, Ajax e Eintracht Frankfurt.

Mesmo com apenas 19 anos, De Ligt já o capitão do Ajax e é presença constante no time titular da seleção holandesa de Ronald Koeman, ao lado do badalado Virgil Van Dijk. Atualmente, de acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado de Matthijs é de 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 275 milhões). O valor pode aumentar ainda mais dependendo da proposta e do clube interessado em tirá-lo da Eredivisie.

O zagueiro deixou claro que sua motivação em ficar no Ajax é para conseguir levar o clube ao título nacional.

"Queremos conquistar o título da liga e devemos permanecer para levar nosso clube a conseguir isso", pontuou o defensor. O Ajax está em segundo lugar no campeonato holandês, dois pontos atrás do rival PSV Eindhoven.