De la Fuente sobre o jogo contra o Uruguai: Esperamos disputar partidas normais depois disso!

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, comentou sobre as tensões e confusões que marcaram a partida entre Espanha e Uruguai, na noite de ontem, sexta-feira, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De la Fuente afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “As”: “Sabíamos que a partida seria extremamente difícil. Esse não é o tipo de jogo em que nos sentimos à vontade. Mas é para isso que existe o árbitro”.

Leia também

“Um adversário mundial difícil”... A imprensa holandesa soa o alarme antes do confronto com o Marrocos

Superando Marrocos e Argélia... Senegal bate recorde africano na Copa do Mundo

E o técnico da Espanha continuou: “A partida foi disputada com o máximo de dureza, com extrema agressividade, e conseguimos acompanhar o ritmo”.

E acrescentou: “A arbitragem não é fácil, mas é por isso que existe a tecnologia VAR para ajudar em partidas como essa. Espero que possamos disputar partidas normais a partir de agora, tanto nas disputas pela bola quanto na forma como a partida é conduzida”.

A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final na liderança do grupo, com pontuação máxima (9 pontos), enfrentando assim o segundo colocado do Grupo 10, que será a Áustria ou a Argélia.

Por outro lado, o Uruguai foi eliminado do torneio após terminar em terceiro lugar no Grupo 8, com dois pontos, atrás de Cabo Verde, segundo colocado (3 pontos), enquanto a Arábia Saudita ficou em último lugar na classificação, também com dois pontos, atrás do Celeste no saldo de gols.