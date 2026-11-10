Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, revelou o conselho que dá a Lamine Yamal, estrela do Barcelona, para que continue evoluindo e alcance o status de lenda do futebol, elogiando sua capacidade de lidar com a pressão apesar da pouca idade.

Em entrevista à agência de notícias espanhola "EFE", De la Fuente demonstrou grande admiração pelo que o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo ofereceram ao futebol mundial, considerando que ambos se tornaram um modelo a ser seguido em termos de desempenho, conduta e espírito esportivo.

O treinador da Espanha abordou a aposentadoria dos dois craques das seleções de seus países, afirmando: "Sou um dos maiores admiradores deles, especialmente dos valores e princípios que ofereceram ao mundo do esporte e à sociedade em geral. Foram um exemplo a ser seguido no futebol".

E acrescentou, conforme destacou o jornal "Mundo Deportivo": "Dois jogadores que conquistaram tudo, mas que continuaram desejando vencer, um aos 39 anos e o outro aos 41 anos. Foram um modelo de desempenho, conduta e espírito esportivo".

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De la Fuente recusou-se a descrever o fim da trajetória internacional de Ronaldo como uma despedida de sabor amargo, apesar da tensão que marcou sua relação com o técnico Jorge Jesus e de sua saída da concentração da seleção durante a última data Fifa anterior, dizendo: "Não, de forma alguma".

Mbappé e Lamine Yamal para suceder Messi e Ronaldo

O treinador espanhol entende que uma nova geração de craques carregará a bandeira do futebol depois de Messi e Ronaldo, apontando o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, e Lamine Yamal, estrela do Barcelona.

E disse a esse respeito: "Vão marcar uma era no futebol, tenho certeza disso".

De la Fuente enfatizou que a existência de mais de um craque no topo do jogo é benéfica para o futebol, explicando: "É muito bom para o futebol que não haja apenas um único craque como referência para todos. Devem existir dois ou três jogadores que sirvam de inspiração, que criem um clima de diversão e acompanhamento, e que personifiquem a essência do esporte, representada na competição, que deve permanecer sempre saudável".

O conselho de De la Fuente a Lamine Yamal

Sobre o conselho que poderia dar a Lamine Yamal para ajudá-lo a chegar ao topo, o treinador da Espanha afirmou que o jovem craque tem uma maturidade acima de sua idade, mas que ainda precisa de apoio e proteção diante das pressões que o cercam.

E disse: "É um jovem muito maduro para a idade dele, mas precisa que o apoiemos, como qualquer jovem na idade dele que ainda está em fase de formação. Ele tem consciência disso, pois em ambientes reservados mostra essa maturidade de que falo, mas também precisa proteger-se e defender-se longe desses ambientes, diante de tudo o que o cerca".

E prosseguiu: "Eu o admiro, porque um jovem de dezenove anos que suporta a pressão da mídia que enfrenta desde os dezesseis anos não é algo nada fácil. É algo muito difícil, mas ele lida com isso com uma naturalidade impressionante".

E encerrou seu conselho dizendo: "O que devemos dizer a ele é que continue crescendo, evoluindo e trabalhando da maneira como atua agora. Dessa forma, todas as portas continuarão abertas para que ele se torne um jogador de futebol lendário".

De la Fuente celebra o prêmio de melhor técnico do mundo

De la Fuente, de 65 anos, falou sobre sua conquista do prêmio de melhor técnico do mundo, que recebeu durante a cerimônia da Bola de Ouro no dia 26 de outubro passado, e fará sua primeira aparição após a premiação no confronto contra a República Tcheca, na capital Praga, nesta quinta-feira.

O treinador espanhol havia renovado seu contrato com a seleção de seu país até 2032 no fim de setembro passado, e afirmou estar feliz com o prêmio, destacando que a mera indicação já lhe daria o mesmo sentimento de orgulho.

E disse: "Estou feliz, mas não sou uma pessoa que tem muitos sonhos, e não me considero um sonhador. Sou um homem que estabelece metas e caminha em direção a elas passo a passo. Não sinto que o prêmio represente um fardo para mim, porque trabalho sempre para me aproximar de uma evolução ainda maior".

E acrescentou: "Por mais felicidade que ele me tenha proporcionado, o que mais me alegra, acredite, é que não se trata de uma homenagem individual, e sim coletiva", elogiando os esforços dos integrantes de sua comissão técnica.

De la Fuente: série invicta é "algo inacreditável"

O treinador da Espanha comentou a série histórica alcançada pela seleção, que chegou a 42 jogos consecutivos sem derrota desde março de 2024, descrevendo a marca como "insana" e "algo inacreditável", mas enfatizou que a ambição da equipe não se detém diante dessa conquista.

E explicou: "Nosso objetivo é continuar evoluindo de um jogo para outro, pois somos uma equipe extremamente ambiciosa. No futebol, no momento em que você relaxa, mesmo que um pouco, o adversário te castiga com a vitória. E isso se aplica em maior grau no nível das seleções".

E prosseguiu: "Muitos não percebem o tamanho da competitividade existente. No nível dos clubes, pode haver grandes diferenças entre as melhores equipes de alguns países e as demais, mas essas diferenças diminuem muito no nível das seleções".

De la Fuente também apontou a admiração que passou a cercar o futebol espanhol, diante da conquista do segundo título mundial da seleção no verão passado, além dos sucessos alcançados pelas seleções de base e dos prêmios individuais conquistados pelos jogadores nas últimas semanas.

E disse: "Acredito que os outros sentem inveja e, mais importante que isso, curiosidade para saber o que a Espanha faz há tantos anos para alcançar esse nível diferenciado, seja no âmbito dos clubes ou das seleções, e também no plano individual".

O treinador da Espanha encerrou sua fala revelando o que considera ser o segredo do sucesso do futebol espanhol, dizendo: "Aconselho-os simplesmente a investir na formação e no treinamento, pois esse é o segredo".