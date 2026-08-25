Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, falou sobre Lamine Yamal, estrela do Barcelona, que vem sofrendo críticas no período atual, elogiando o papel dos jogadores na conquista do título na última Copa do Mundo.

Desde que assumiu o comando em 2022, De la Fuente conseguiu construir uma equipe na qual os jogadores compreendem a importância de competir com espírito de grupo e aceitam seus papéis a cada momento.

De la Fuente explicou no programa "Radio Estadio Noche": "O mais importante é que as gerações mais jovens, especialmente neste século, testemunharam sem dúvida o período mais brilhante do futebol espanhol no nível da seleção nacional".

E prosseguiu: "Queremos criar uma cultura e uma mentalidade de vitória, e acredito que estamos no caminho certo, e isso é extremamente importante para enfrentar todos os compromissos que nos aguardam agora".

O treinador destacou a necessidade de a Espanha focar no futuro: "Estamos concentrados no curto prazo nesta competição. Pensamos na Inglaterra e nas partidas que precisamos vencer para nos classificar às semifinais da Liga das Nações, porque estamos muito animados para competir novamente por mais um título".

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A importância de Lamine Yamal

E acrescentou: "Todos os jogadores aqui são excepcionais; todos os 26 jogadores estão entre os melhores do mundo em suas posições, mas aqui souberam e aceitaram, sem qualquer divergência, quando deveriam desempenhar um determinado papel, de forma natural e espontânea. Eles também compreendem o papel de Lamine e a atenção da imprensa que ele recebe".

Lamine Yamal é um dos principais jogadores desta seleção, tendo se tornado, apesar da pouca idade (apenas 19 anos), um dos jogadores mais importantes da equipe.

Apesar da grande vitória que o Barcelona conquistou sobre o Elche (5 a 0), Lamine Yamal roubou os holofotes de uma maneira diferente, depois de viver uma noite difícil no plano pessoal, seja pelo seu rendimento dentro de campo ou pela sua reação emocional após ser substituído, numa cena que gerou uma ampla polêmica dentro do clube catalão e nas redes sociais.

De la Fuente afirmou: "Lamine tem uma grande maturidade futebolística, ele lida com tudo com calma, assim como seus companheiros. Eles sabem que cada um tem um papel a desempenhar a qualquer momento. Esse é um dos nossos pontos fortes".

Mas as palavras mais marcantes de Luis de la Fuente foram quando falou sobre o futuro do atacante do Barcelona: "Lamine tem 19 anos. Ainda tem um longo caminho pela frente antes de chegar ao auge de seu desempenho, porque ainda está evoluindo em todos os aspectos, profissional e pessoalmente, e ainda não vimos todo o potencial de Lamine".

Ainda assim, o treinador prefere não especular sobre o que pode acontecer nos próximos anos, e está comprometido a deixar o jogador continuar sua evolução com tranquilidade: "Mas vamos lidar com isso passo a passo; não podemos prever o que acontecerá daqui a quatro ou cinco anos".

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