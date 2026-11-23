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Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, demonstrou grande confiança na capacidade de seu time antes do aguardado confronto com a França pelas quartas de final da Liga das Nações, depois que o sorteio colocou as duas seleções frente a frente em um duelo de peso nos dias 25 e 28 de março.

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O treinador espanhol falou sobre o aguardado confronto, destacando que enfrentar a França será um teste difícil diante de uma das seleções mais fortes do mundo, mas ressaltou ao mesmo tempo que sua seleção leva vantagem, por considerar que a Espanha é atualmente a melhor seleção do mundo.

Em declarações reproduzidas pelo site francês Foot Mercato, De la Fuente afirmou: "Esperamos com grande ansiedade por esta partida contra a França. É evidente que temos tempo suficiente para nos preparar e estudar com cuidado a estratégia adequada, mas o mais importante é que há algo que ficou gravado em nossa mente desde o jogo da Copa do Mundo".

As seleções da Espanha e da França se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de 2026 , e a Espanha venceu por 2 a 0, antes de conquistar o título mundial ao derrotar a Argentina na final por 1 a 0.

O técnico espanhol acrescentou que a comissão técnica já havia usado uma mensagem motivacional antes do duelo entre as seleções na Copa do Mundo e garantiu que voltará a recorrer a ela na preparação para as duas próximas partidas.

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E explicou: "Nós nos preparamos para aquele jogo com uma mensagem que certamente vamos usar de novo. Vamos enfrentar um time muito forte, sem dúvida um dos melhores do mundo, mas eles vão enfrentar o melhor time do mundo".

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De la Fuente apontou que essa mensagem foi apresentada aos jogadores antes do confronto da Copa do Mundo e fará parte dos próximos preparativos, numa tentativa de reforçar a confiança do grupo em sua própria capacidade antes do aguardado teste.

E prosseguiu: "Essa foi a mensagem passada aos jogadores antes do jogo da Copa do Mundo, e será a mesma quando começarmos a trabalhar e a nos concentrar na nossa preparação. Quero ressaltar que estamos muito entusiasmados para disputar este jogo difícil".

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Apesar da confiança na superioridade de sua seleção, o treinador da Espanha não minimizou a força do adversário francês e afirmou que seu time vai encarar um grupo especial de jogadores capazes de fazer a diferença, o que torna o duelo um dos principais destaques das quartas de final.

De la Fuente disse: "Já estamos pensando no que vem depois desta partida, mas temos plena consciência de que vamos enfrentar um grande time, com grandes jogadores".

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Ele encerrou renovando sua mensagem de confiança antes do confronto: "Eles vão enfrentar o melhor time do mundo, que também tem jogadores extraordinários".

As declarações do treinador espanhol refletem um claro desejo de entrar no confronto com muita confiança, embora ele reconheça a dificuldade da missão diante da França, que terá de responder em campo ao desafio lançado por De la Fuente antes do aguardado duelo de março.