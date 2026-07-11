De la Fuente: “Preferi Ruiz a Pedri contra a Bélgica por esse motivo”

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, afirmou que a seleção de seu país está evoluindo após chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2026.

De la Fuente disse, na coletiva de imprensa após a partida contra a Bélgica nas quartas de final: “Reitero meu orgulho por comandar esta equipe, que busca crescer e melhorar. Fizemos mais do que o suficiente para vencer com maior tranquilidade, mas precisamos reconhecer o quanto foi difícil conquistar a vitória”.

Quanto à escalação de Fabián no lugar de Pedri, o técnico do Matador mencionou que Fabián vem treinando muito bem, assim como Pedri, mas que ambos estão aptos a jogar, acrescentando: “Queríamos dar um toque diferente; o Fabián tem maior controle sobre o andamento da partida e é diferente do Pedri. Entendemos que era disso que precisávamos: fazer mais investidas ofensivas; assim, deixaremos o Pedri para a fase final, aproveitando sua vitalidade e visão de jogo”.

Sobre as mudanças que vem fazendo na escalação, De la Fuente afirmou que cada jogador tem seu momento, explicando: “Não nos importa se você começa como titular ou joga por cinco minutos; todos têm a mesma importância. Eles valorizam minha calma; se me vissem perdendo o controle, isso seria uma surpresa para eles”.

O técnico continuou falando sobre Pedri e Fabián, explicando: “A escalação de Pedri só pode ser interpretada como o desejo de trazer mais brilho e vitalidade à equipe. Fabián é outro jogador fantástico, e sentimos que Pedri poderia se beneficiar dessa clareza. Trata-se de um trabalho coletivo, e quem começa a partida não é mais importante do que quem entra como reserva”.

Sobre os próximos passos da seleção espanhola no torneio, De la Fuente demonstrou um desejo intenso de continuar a jornada, dizendo: “Queremos mais. Já que chegamos até aqui, vamos dar tudo de nós, é claro, e vamos nos esforçar ao máximo”.

Ao avaliar sua evolução como técnico, ele observou que não se sente mais avançado do que estava no Campeonato Europeu, comentando: “Quero ser um técnico melhor a cada dia. Fazemos as análises com antecedência, e é sempre mais fácil olhar para trás; tomamos as decisões com base em um profundo entendimento dos jogadores e do adversário”.

Em resposta a uma pergunta sobre o quanto ele se preocupa com possíveis sinais de insatisfação por parte dos jogadores que não entram em campo, o técnico respondeu: “Isso seria uma má notícia. Escolhemos os melhores jogadores do mundo, mas também escolhemos as melhores pessoas, que facilitam a convivência. Se eu cometer um erro, pode haver problemas. Ninguém deve ficar de mau humor ou demonstrar descontentamento, pois deve haver respeito mútuo. Temos sorte, e o que deve nos surpreender e nos incomodar é a falta de respeito”.

E De la Fuente concluiu suas declarações elogiando o goleiro Unai Simón, dizendo: “Comemoro a conquista histórica desse recorde. Muitas Copas do Mundo ou décadas se passarão antes que ele seja superado. Na vida, tudo é superado, mas isso leva muitos anos”.