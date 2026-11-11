De la Fuente explode de raiva por causa das acusações a Yamal: Não tolero a mentira e a ignorância de vocês é lamentável!

Compartilhar Siga GOAL no Google

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, entrou em confronto direto com as críticas e insinuações que atingiram Lamine Yamal, depois que alguns questionaram o desejo do astro do Barcelona de se juntar à concentração da "La Roja" na preparação para a partida contra a República Tcheca pela Liga das Nações da Europa, amanhã, quinta-feira, ou falaram sobre ele receber um tratamento especial em comparação com os demais jogadores.

Publicidade

De la Fuente demonstrou visível irritação na coletiva de imprensa desta quarta-feira ao ser questionado sobre quem acredita que Yamal "fugiu" da seleção, respondendo: "Falar a partir da ignorância é a coisa mais triste e lamentável da vida".

O treinador da Espanha esclareceu que a ausência de Yamal não foi uma decisão do jogador de se afastar da seleção, mas sim decorrente de um problema físico, afirmando: "Lamine se lesionou e sentiu um incômodo no joelho. Foi fazer o tratamento habitual e descobriram a presença de líquido no joelho e uma inflamação. Isso exigia repouso".

E acrescentou, conforme destacou o jornal "As": "Nosso departamento médico, em coordenação com o departamento médico dele, e eu, decidimos que o melhor seria que ele ficasse em casa e treinasse com o seu clube, para se juntar a nós na sexta-feira. Ficou claro?".

"Ele não desfruta de nenhum privilégio"

De la Fuente não parou por aí e rebateu de forma direta os comentários que alegam que Yamal recebe privilégios especiais dentro da seleção, reafirmando que o jogador é tratado como todos os seus companheiros.

Publicidade Publicidade

Ele disse: "Eu estou aqui para esclarecer isso dentro do vestiário. É isso que quero dizer com sofistas, estou aqui para esclarecer a questão. Ele não desfruta de nenhum privilégio".

Tópicos relacionados

Próximas partidas CZE Liga das Nações A 14:45 ESP Assistir

E prosseguiu: "Teríamos feito o mesmo com qualquer outro jogador. Isso não me incomoda. Sentimos falta de todos os jogadores que não estão conosco. Isto é o futebol, e isto são as lesões".

O treinador espanhol também afirmou que a situação de Yamal e de seu companheiro Mikel Oyarzabal segue na direção certa, afirmando: "Falei com Lamine Yamal e com Oyarzabal, e a evolução é boa. Ele está fazendo uma série de exercícios e acreditamos que estará conosco na sexta-feira".

Publicidade

De la Fuente: "Não suporto a mentira e a invenção"

O treinador da Espanha voltou a expressar sua irritação com as notícias e insinuações que atingiram Yamal, reafirmando que o que mais o incomoda é a circulação de informações que descreve como imprecisas.

Ele disse: "Há coisas que chegam até mim, e o que mais me dói é a mentira, a falta de precisão e de credibilidade e a invenção. Diante disso, tento revelar a verdade".

Publicidade

E acrescentou: "Por isso às vezes digo mais coisas do que deveria. Essa é a minha forma de revelar a realidade, por meio dos dados. Não suporto as pessoas que tentam te enganar e mentir para você".

E quanto à ausência de Rodri?

De la Fuente também abordou o impacto da ausência de Rodri no estilo de jogo da seleção espanhola, considerando que cada jogador possui características que não podem ser totalmente substituídas.

Publicidade

Ele disse: "Todos têm características semelhantes, mas cada detalhe é insubstituível. Para mim, o melhor jogador do mundo nessa posição é Rodri, e Zubimendi é o segundo".

E acrescentou: "Zubimendi é muito útil para nós e nos dá aquilo de que a equipe precisa, ainda que de uma forma diferente".

Publicidade

43 jogos sem derrota e o objetivo é o 44º

O treinador espanhol falou sobre a atual sequência da seleção, que chegou a 43 jogos consecutivos sem derrota, reafirmando que a equipe não quer se contentar com o que foi conquistado e tem como objetivo vencer a República Tcheca amanhã.

Ele disse: "É preciso buscar todos os pontos de motivação. Já temos uma grande motivação e queremos garantir a disputa pelo primeiro lugar com a Inglaterra".

Publicidade

E acrescentou: "Eu falava sobre a ambição deste grupo. Queremos continuar alcançando conquistas. Ninguém esperava que chegássemos a 35 jogos, mas, depois de chegarmos a 43, queremos chegar a 44".

Postura ambígua sobre o gol

De la Fuente se recusou a revelar a identidade do goleiro que começará a partida, dizendo de maneira irônica: "Se eu te disser que sim ou te disser que não, já terei revelado tudo. Vou ser criativo".

Publicidade

Em seguida acrescentou: "Seja quem for que escalarmos, terá um bom desempenho. Eu não conhecia Vallés, mas ele se encaixa na nossa filosofia. Em dois dias virou um dos nossos. Isso me deixa muito feliz. E Álvaro, com a compreensão que tem do contexto, também virou um dos nossos".

De la Fuente elogiou especialmente Unai Simón, a quem descreveu como "o melhor goleiro do mundo", além de elogiar sua personalidade e sua evolução desde que o conheceu, quando ele tinha dezesseis ou dezessete anos de idade.

Publicidade

A Espanha não pensa na Inglaterra

De la Fuente enfatizou que o próximo confronto com a Inglaterra não afeta o foco da seleção antes do jogo contra a República Tcheca, afirmando: "Não, porque queremos vencer amanhã. Só existe esta partida".

E acrescentou: "É muito importante, porque não sabemos qual resultado a Inglaterra vai obter em seu jogo amanhã. Temos que entrar em campo para vencer".

Publicidade

Ele revelou que Aymeric Laporte não vai treinar por causa de uma condição viral, acrescentando que a comissão técnica ainda não sabe qual é o seu grau de disponibilidade para a partida.

"O treinador da República Tcheca é meu mestre"

O treinador da Espanha alertou para a dificuldade do confronto com a República Tcheca, reafirmando que o jogo anterior entre as duas seleções na Espanha não foi fácil.

Publicidade

Ele disse: "O jogo que disputamos na Espanha foi difícil de decidir. Eles têm uma boa equipe e provaram isso contra nós. Aqui amanhã, diante da sua torcida, o jogo será muito difícil".

Ele também elogiou Santi Denia, treinador da seleção tcheca, dizendo: "Ele é meu amigo, e falei com ele esta manhã. Eu o conheço bem e aprendi muito com ele. Ele me ensinou a ser treinador de seleção. Vai fazer um trabalho excelente".

Publicidade

Quem herdará a camisa número 10?

Quanto ao futuro da camisa número 10 que Dani Olmo veste, De la Fuente disse que falou com o jogador na semana passada e que a condição dele estava melhorando.

Ele esclareceu: "Os números são escolhidos pelos jogadores de acordo com a antiguidade. Isso não me importa, e não tenho nenhuma obsessão com isso. Não sei quem vai escolher o número".