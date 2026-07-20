De la Fuente evita se pronunciar sobre a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2030

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que o espírito de equipe foi o fator decisivo para a conquista do título da Copa do Mundo por sua seleção, após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, ressaltando que a Espanha passou a impor seu domínio no futebol internacional.

De la Fuente, de 65 anos, tornou-se o técnico mais velho a comandar uma seleção até a conquista da Copa do Mundo, depois de já ter levado a Espanha ao título da Euro 2024.

Já a seleção espanhola ampliou sua sequência invicta para 38 partidas em todas as competições, um recorde entre as seleções da Europa e da América do Sul.

A agência de notícias Reuters divulgou declarações de Luis de la Fuente aos jornalistas após a partida, nas quais ele disse: “No passado, as pessoas ficavam surpresas ao descobrir que jogadores de futebol podiam ser talentosos e habilidosos e, ao mesmo tempo, pessoas de bom caráter”.

E enfatizou: “Somos a seleção mais unida e coesa, graças à presença de pessoas que possuem espírito de solidariedade e valores humanos”.

A Espanha venceu a atual campeã por 1 a 0, após a prorrogação, com o gol da vitória marcado pelo reserva Ferran Torres, em uma clara demonstração da mentalidade coletiva que conduziu a seleção espanhola ao longo de sua trajetória no torneio.

De la Fuente acrescentou: “Tenho orgulho dessa geração de jogadores que cresceu com essa filosofia, se apegou a ela, a desenvolveu e a tornou ainda melhor. Eles deram um exemplo maravilhoso do que significa equipe e família. São jogadores de nível mundial, dotados de um talento excepcional”.

E continuou: “Estou muito emocionado. Quando olho para o que conquistamos com eles, vejo que ganhamos tudo, literalmente tudo, com essa geração de jogadores”.

A seleção espanhola sofreu apenas um gol durante toda a Copa do Mundo, mas teve dificuldades no ataque contra a seleção argentina, que demonstrou grande solidez defensiva, e os espanhóis não conseguiram balançar as redes nos primeiros 115 minutos da partida.

Além disso, a Argentina jogou com dez jogadores após a expulsão do meio-campista Enzo Fernández, nos acréscimos do segundo tempo, por ter recebido o segundo cartão amarelo.

Quando questionado se pensava em continuar à frente da seleção espanhola até a Copa do Mundo de 2030, De la Fuente afirmou que não deseja se apressar em tomar qualquer decisão sobre seu futuro.

“Estamos onde queremos estar e temos a sorte de contar com esses jogadores”, disse ele. “Não temos pressa e devemos aproveitar este momento. Talvez pensemos nos jogos de setembro que estão por vir, mas o que conquistamos é histórico e, por isso, precisamos lidar com as coisas um jogo de cada vez.”