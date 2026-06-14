De La Fuente: Estou feliz com a contratação do Real Madrid... e Yamal chegou na hora certa!

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, revelou na noite de domingo que Lamine Yamal e Marc Cucurella estão “em excelente forma”, mas não farão parte da escalação titular na partida de estreia da La Roja contra Cabo Verde, amanhã, segunda-feira, pelo Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

De la Fuente afirmou, durante a coletiva de imprensa realizada antes da partida, que “a esperada transferência de Cocorela para o Real Madrid não o afetará de forma alguma, pois ele é extremamente profissional”, ao mesmo tempo em que destacou que Yamal “chegou exatamente no momento que esperávamos, assim como Nico e Víctor Muñoz, que passaram por alguns problemas”.

O técnico espanhol disse: “Lamine está em excelente forma e chegou no momento ideal, mas não estará no time titular; vamos ver como será a partida para avaliar sua contribuição para a equipe”.

E acrescentou sobre Cocorela: “Estamos felizes porque sua chegada ao Real Madrid é uma boa notícia para ele, e se ele está feliz, eu também estou, e isso não vai afetá-lo, porque ele é extremamente profissional, e vimos isso no Campeonato Europeu”.

O técnico confirmou que “o processo é semelhante para Yamal, Nico e Muñoz, assim como os períodos de recuperação”, observando que “Yamal e Nico ficaram felizes em dividir o tempo de recuperação devido à relação que os une”.

E acrescentou: “Se a partida exigir, eles podem ter algum tempo de jogo, e vamos ver o que vai acontecer quando tivermos que tomar a decisão, a duração e a data disso. Se vocês os vissem treinando, seria uma surpresa muito agradável”.

Cautela

O técnico alertou contra subestimar a seleção de Cabo Verde, dizendo: “Respeitamos o adversário e não subestimamos ninguém. Essa palavra não existe no nosso dicionário; jogamos sempre como se fossem o adversário mais forte que enfrentaríamos”, acrescentando: “Eles têm conceitos táticos muito claros e os executam com maestria, além de possuírem uma velocidade extraordinária. Já eliminaram Camarões e, sem dúvida, serão uma das surpresas deste torneio, exigindo que demos o nosso melhor.”

Ele enfatizou a importância da partida de estreia, dizendo: “Um bom começo é extremamente importante por vários motivos, entre eles os três pontos e o aspecto psicológico”, afirmando que “a partida contra Cabo Verde é a mais importante da Copa do Mundo, e quem pensa que será fácil está enganado”.

Ele observou que “ser considerado o favorito não garante nada; é possível que o menos cotado vença, e todas as partidas serão extremamente difíceis”.

O técnico concluiu afirmando que “a escalação titular não mudou até hoje” e que “a equipe se baseia no entusiasmo e na vontade como princípios fundamentais”, observando que “muitos jogadores estão disputando suas primeiras partidas na Copa do Mundo, e nada se compara a enfrentar o desafio com entusiasmo e fé”.